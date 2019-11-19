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Otomobilin farından uyuşturucu çıktı

Osmaniye'de düzenlenen operasyonda bir otomobilin far lambasında uyuşturucu bulunurken, 9 kişi gözaltına alındı.

İHA | 19.11.2019 - 08:57..
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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu madde ticaretinin ve bağımlılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

OTOMOBİLİN FARLARINDAN ÇIKTI

Çalışma kapsamında güvenlik güçlerince önceden belirlenen adreslerde yapılan operasyonlarda bir otomobilin farları içerisine gizlenmiş 106.92 gram metamfetamin maddesi ve bonzai ele geçirildi. Diğer aramalarda ise 41.16 gram eroin, 8.17 gram esrar, 3.62 gram bonzai bulundu.

Otomobilin farından uyuşturucu çıktı

HAKLARINDA İŞLEM YAPILAN 5 KİŞİ SERBEST KALDI

"Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak" suçu kapsamında haklarında yasal işlem yapılan A.N.A., O.O., H.B.D., A.K. ve M.Ö. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Otomobilin farından uyuşturucu çıktı

2 KİŞİNİN EMNİYETTEKİ SORGUSU SÜRÜYOR

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçu kapsamında haklarında yasal işlem yapılan A.A. ve M.K. isimli şahıslar, adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. S.K. ve N.A. isimli şüpheli şahısların, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor.

Otomobilin farından uyuşturucu çıktı

Otomobilin farından uyuşturucu çıktı

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