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Otomobilin lastiğini kesip sahibini soydular

Adana'da üç kişi, bankadan para çeken bir kişinin aracının lastiğini kesip onu oyalayarak araçta bulunan 22 bin euronun olduğu çantayı alıp kaçtı.

AA | 01.07.2019 - 20:03..
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Adana'nın Seyhan ilçesinde iş adamı G.E, bir banka şubesinden hesabında bulunan 22 bin euroyu çekti.

G.E, otomobiline binip ayrıldıktan kısa süre sonra yanına bir kişi yaklaşıp aracının sağ arka lastiğinin patladığını söyledi.

2 KİŞİ OYALADI

Aracını Ulucami Mahallesi'ndeki ara sokağa park eden G.E, patlayan lastiği değiştirmeye çalıştığı sırada kendisini uyaran kişinin de olduğu iki şüpheli tarafından oyalandı.

Otomobilin lastiğini kesip sahibini soydular

Şüpheliler, daha sonra aracın ön koltuğunda içinde 22 bin euronun olduğu çantayı alıp yaya olarak kaçtı.

Otomobilin lastiğini kesip sahibini soydular VİDEO

12 BİN EUROSU BULUNDU

Olayı haber alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla iki şüpheliyi 12 bin euro  ile yakaladı.

Polis, 10 bin avro ile kaçtığı belirlenen diğer şüpheliyi arıyor.

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