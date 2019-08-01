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Otomobilin motor kaputundan 14 silah çıktı

Konya'da jandarma tarafından bir otomobilde yapılan aramada, motorun kaput kısmına gizlenmiş ruhsatsız 14 tabanca ele geçirildi.

DHA | 01.08.2019 - 07:19..
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Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir İlçesi Üzümlü Mahallesinde A.Y ve T.S. isimli kişilerin ruhsatsız tabanca imalatı ve satışı yaptıkları bilgisi aldı.

ARACIN MOTOR KAPUTUNDA 14 SİLAH BULUNDU

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobil ve evlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda şüphelilerin kullandığı otomobilin motor kaputu kısmına gizlenmiş 14 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet şarjör ele geçirildi.

Şüphelilerin evlerinde de 2 adet şarjör bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

Otomobilin motor kaputundan 14 silah çıktı

Otomobilin motor kaputundan 14 silah çıktı

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