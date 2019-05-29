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Otomobilin motorundan kaçak göçmen çıktı

İspanya polisi, Fas sınırından AB üyesi İspanya topraklarına kaçak girmeye çalışan dört göçmeni yakaladı. Göçmenler aracın çeşitli yerlerine saklandığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 29.05.2019 - 04:25..
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İspanyol Sınır Muhafızları, üç saatlik zaman dilimi içerisinde, kaçakları taşıyan üç aracı durdu ve araçların içine gizlenmiş dört göçmen yakaladı.

Otomobilin motorundan kaçak göçmen çıktı

ARACIN İÇ AKSAMINA SAKLANDILAR

Göçmenlerden ikisi bir aracın torpido gözüne saklanırken, biri arka koltuğun arkasında, bir diğeri ise motor bölümüne gizlenirken yakalandı.

Otomobilin motorundan kaçak göçmen çıktı

Tüm göçmenlerin Afrika olduğu öğrenilirken, hangi ülke vatandaşları olduğu açıklanmadı. Tüm kaçakların Fas’tan Kuzey Afrika’da İspanya toprağı olan Melila’ya geçmeye çalıştığı ifade edildi.

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