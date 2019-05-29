Otomobilin motorundan kaçak göçmen çıktı

İspanyol Sınır Muhafızları, üç saatlik zaman dilimi içerisinde, kaçakları taşıyan üç aracı durdu ve araçların içine gizlenmiş dört göçmen yakaladı.

ARACIN İÇ AKSAMINA SAKLANDILAR

Göçmenlerden ikisi bir aracın torpido gözüne saklanırken, biri arka koltuğun arkasında, bir diğeri ise motor bölümüne gizlenirken yakalandı.

Tüm göçmenlerin Afrika olduğu öğrenilirken, hangi ülke vatandaşları olduğu açıklanmadı. Tüm kaçakların Fas’tan Kuzey Afrika’da İspanya toprağı olan Melila’ya geçmeye çalıştığı ifade edildi.