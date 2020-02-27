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Otomobilin ön koltuğundaki çantayı çalan hırsız yakalandı

Arnavutköy'de, sürücüsünün otomobilden indiğini fark eden hırsız harekete geçerek, ön koltukta bulunan çantayı çaldı. Polis ekiplerince yakalanan Emrah G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 27.02.2020 - 12:42..
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, otomobilinden inen kişiyi gözleyen bir hırsız, araç sahibi uzaklaştıktan sonra ön koltuktaki çantayı saniyeler içinde çalarak kayıplara karıştı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, olayın gerçekleştiği bölgede güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelinin eşkal ve kimliğini tespit etti.

Otomobilin ön koltuğundaki çantayı çalan hırsız yakalandı

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, daha sonra harekete geçerek hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, fiziki takibe aldığı şüpheliyi Maltepe'de yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan Emrah G.'nin, 7 suçtan kaydı ve 5 suçtan aranması olduğu öğrenildi.

Otomobilin ön koltuğundaki çantayı çalan hırsız yakalandı

Otomobilin ön koltuğundaki çantayı çalan hırsız yakalandı

TUTUKLANDI

Öte yandan, şüphelinin 2 ayrı otomobilden 7 adet tapu, kimlik, ehliyet, 15 adet kredi kartı ve ziynet eşyası çaldığı da belirtildi. Şubede işlemleri tamamlanan Emrah G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otomobilin ön koltuğundaki çantayı çalan hırsız yakalandı

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