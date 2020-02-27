Otomobilin ön koltuğundaki çantayı çalan hırsız yakalandı

Arnavutköy'de, sürücüsünün otomobilden indiğini fark eden hırsız harekete geçerek, ön koltukta bulunan çantayı çaldı. Polis ekiplerince yakalanan Emrah G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çin'den Pakistan'daki çekirge istilasına 'ördek ordusu'

Pakistan, son 20 yılın en kötü çekirge istilasıyla mücadele ederken, Çin, bu ülkeye 100 bin ördek gönderme kararı aldı.