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Otomobilin yakıt deposundan esrar çıktı

Kocaeli'de düzenlenen operasyonla durdurulan otomobilde, Narkotik köpeği ‘Millow’ ile yapılan aramalarda yakıt deposunun içerisine zulalanmış halde 18 kilogram esrar ele geçirildi.

İHA | 30.01.2020 - 14:17..
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Kocaeli'de narkotik ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, bir otomobil içerisinde arama gerçekleştirdi.

YAKIT DEPOSUNDAN ESRAR ÇIKTI

Narkotik timlerinin dedektör köpeği ‘Millow’ ile birlikte yaptığı aramada, araçta uyuşturucu saklanabilecek koltuk, kapı, motor ve torpido kısımları kontrol edildi.

Aracın her yerini didik didik arayan ekipler, son olarak aracın yakıt deposunu söktü. Ekipler tarafından sökülen yakıt tankından 42 paket halinde zulalanmış, 18 kilogram esrar ele geçirildi.

Otomobilin yakıt deposundan esrar çıktı

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler tarafından ele geçirilen esrara el konulurken, araçta bulunan Suriye uyruklu M.E.S. ve M.A. ile Türk vatandaşı S.T. isimli 3 kişi gözaltına alındı.

Şahıslar, yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şahıslar, burada yapılan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Otomobilin yakıt deposundan esrar çıktı

Otomobilin yakıt deposundan esrar çıktı

Otomobilin yakıt deposundan esrar çıktı

Otomobilin yakıt deposundan esrar çıktı

Otomobilin yakıt deposundan esrar çıktı


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