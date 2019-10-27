Otomobiline arkadan çarpan sürücü umurunda olmadı

İstanbul Zincirlikuyu'da öğle saatlerinde 34 FH 2985 plakalı otomobil, viyadük üzerinden Beşiktaş Barbaros Bulvarı'na bağlanmak istedi.

O esnada sürücü yola girmek için aniden frene bastı.

TAKLA ATTI

Otomobilin yavaşlamasıyla arkadan gelen motosiklet, araca çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli yere savrulurken, otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından aracından inen kadın, yerde yatan yaralı sürücüyle ilgilenmek yerine otomobilinin arkasına baktı.

Yaralanan motosikletlinin değil aracının derdine düştü İZLE

BAŞKA BİR KADIN YARALI GENCİN YARDIMINA KOŞTU

Yaptığı bununla da kalmayan kadın sürücü, sağlık ekiplerine ihbarda bulunmak yerine yerde yatan yaralıyla, “Şimdi ne yapalım oğlum?” diyerek bir de tartışmaya başladı. Kısa süreli tartışmanın ardından kadın, yaralının yanına gelmeyerek aracıyla ilgilenmeye devam etti. O esnada yoldan geçen fizyoterapist bir kadın ise olay yerine gelerek, yaralı gence müdahalede bulundu.

"NİYE BU KADAR HIZLI GİDİYORSUN?"

Duyarlı vatandaşlar gençle ilgilenirken, sürücü ise aracıyla ilgilenmeye devam etti. Yaralı genç yerde yattığı sırada tepki gösteren sürücü, “Niye bu kadar hızlı gidiyorsun?” diye bir de hesap sordu. Gencin "Hızlı değilim." diye yanıt vermesi üzerine sürücü, karşılık vermeye devam etti.

DİĞER SÜRÜCÜLER KONTOK KAPATIP YARALI İLE İLGİLENDİ

Sürücü fotoğraflama yaptıktan sonra aracını yol kenarına alırken, trafikte kalan sürücüler, araçlarının kontağını kapatarak yaralıyla ilgilenip, başından bir an olsun ayrılmadı. Yaralı genç ihbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.