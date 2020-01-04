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Çanakkale'de sürücüye kazmalı müdahale

Otomobiliyle deniz kıyısında şüpheli hareketlerde bulunan kişi, polise direnip, aracını denize sürmeye kalkıştı.

Haber Merkezi | 04.01.2020 - 16:40..
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde saat 13.00 sıralarında Arkadeniz mevkii sahil kenarında bir araç sürücüsü aracını sahil kenarına çekti.

Sahilde otomobil içinde ve dışında şüpheli hareketlerde bulunan sürücüyü, ada halkı polise ihbar etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücünün otomobilden inmesini istedi. Otomobilin camlarını kapatan ve kapılarını kilitleyen sürücü aracından inmek istemedi. Polisin ikna etmek istediği sürücü zaman zaman aracını denize sürmeye kalkıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Vatandaşlar ise polislere aracın önüne geçmesini isteyerek, sürücünün otomobili denize sürmesini engellemeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinden alınan kazma ile aracın sağ ön camı sivil poılis tarafından kırılan otomobilin sürücüsü polisler tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen sürücünün otomobilinde geniş çaplı arama yapıldı. Sürücünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Otomobilini denize süren sürücüye kazmalı müdahale -1

Otomobilini denize süren sürücüye kazmalı müdahale -2

Otomobilini denize süren sürücüye kazmalı müdahale -3

Otomobilini denize süren sürücüye kazmalı müdahale -4

Otomobilini denize süren sürücüye kazmalı müdahale -5

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