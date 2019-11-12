Otomobilini kendi eliyle dolandırıcılara teslim etti

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde çalışan Nerdal Şimşir, 2017 model otomobilini satmak için internet üzerinden bir siteye ilan verdi.

Kısa bir süre sonra H. K. isimli şahıs, kendisini arayarak aracına talip olduğunu, avukat olan kızının aracı beğendiğini söyledi. İkili, yapılan pazarlığın ardından 96 bin 500 TL’ye anlaştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Otomobilini Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine götürüp şahıslara teslim eden Şimşir, dolandırıldığını Manavgat’a gönünce anladı. Şimşir, H.K. ve yanında bulunan şahıslar hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Otomobilini götürüp dolandırıcılara teslim etti İZLE

YEMEK BİLE ISMARLADI

Suçluların gerekli cezayı çekmesi için elinden geleni yapacağını ve bu işin peşini bırakmayacağını belirten Nerdal Şimşir, “Otomobili avukat olan kızının çok beğendiğini, ona alacağını, kendisinin çiftçi olduğunu parasını da çiftçi kooperatifinden çekerek ödeyeceğini, bunu yapabilmesi için aracın noterden kendi üzerine geçmiş olması gerektiğini söyledi. Bana, senet imzalayıp verdi. Parayı aldığımda, senedi yırtmamı istedi. İşlemler tamamlandıktan sonra parayı bankadan havale edeceklerini söyledi. H.K.ve yanında bulunan bir kişi, benim aracıma binip giderken, ben ve arkadaşlarımı bir başka araçla Manavgat’a getirdiler. Hatta yolda onlara yemek ve çay ısmarladım. Manavgat’ta paranın hesaba geçmesi için bir çay bahçesinde bekleyecektik. Arkadaşlarım araçtan Side’de indi. Ben de sigara almak için bir markete girip çıktığımda, araç ortalıkta yoktu. Dolandırıldığımı o zaman anladım.” dedi.

RUS EŞİ TERK ETTİ

Dolandırıcılık olayının ardından Rus uyruklu eşinin kendisini terk ettiğini, madden olduğu gibi manen de çöküntü yaşadığını belirten Şimşir, suçluların bir an önce bulunarak hak ettiği cezayı çekmelerini istedi. Şimşir. vatandaşları da böyle dolandırıcılık olayları karşısında dikkatli olmaya çağırdı.