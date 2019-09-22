Otomobilini yanarken görünce gözyaşlarına boğuldu

İstanbul Zeytinburnu'nda İsa Yusuf Alptekin Sokak üzerinde park halindeki Dural Tembel'e ait araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN MOTOR KISMINI SARDI

Alevler kısa sürede aracın motor kısmını tamamen sardı. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada bazı mahalle sakinleri yanan araca oturdukları binadan su dökerek söndürmeye çalıştı.

EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Aracın sahibinin eşi yanmış araçlarını görünce gözyaşlarına boğuldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.









