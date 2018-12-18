taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3533
Euro
6.0909
Altın
1247.11
Borsa
90790.54
Gram Altın
214.694

Otomobiliyle kanala uçan sürücü hayatını kaybetti

Eskişehir’de, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil sulama kanalına uçtu.

İHA | 18.12.2018 - 17:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

26 KA 554 plakalı otomobilin sürücüsü Tunca Kıran, Orta Mahalle çıkışında bulunan viraja geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Daha sonra Kıran’ın otomobili yoldan çıkarak önce su kenarında toprak istifinin bulunduğu tepeye çarptı, ardından takla atarak sulama kanalına uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık, Eskişehir İtfaiyesi ve polis ekiplerine bildirdi. Bu esnada Kıran’ı kanaldan çıkarmak için suya giren bazı kişiler de başarılı olamadı.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, geniş güvenlik önlemi alarak çalışmalara başladı. Eskişehir İtfaiyesi Sualtı Üstü Arama Kurtarma ekipleri, su içinde aracının içine sıkışan Tunca Kıran’ı 112 Acil Sağlık ekipleri koordinesiyle çıkardı. Sağlık ekiplerinin nabzının durduğunu belirlediği Kıran, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BEBEĞİN SUDA OLMA İHTİMALİ KORKUTTU

Ayrıca yaşamını yitiren Tunca Kıran’ın öğle saatlerinde bir arkadaşıyla konuştuğu ve aracıyla çocuğunu gezdirmeye çıkaracağının öğrenilmesi üzerine itfaiye ekipleri su içinde adeta seferber oldu. Suyun dört bir yanı kontrol edilerek bebeğin suda olma ihtimaline karşı kanal baştan sona tarandı. Bu esnada bebeğin annesinin yanında olduğunun öğrenilmesiyle derin nefes alındı.
Öte yandan hayatını kaybeden Tunca Kıran’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine götürüldü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şahan Gökbakar'dan Fatih Portakal'a destek

Şahan Gökbakar'dan Fatih Portakal'a destek

556
Bakan Mehmet Nuri Ersoy imar barışından memnun

Bakan Mehmet Nuri Ersoy imar barışından memnun

254
Murat Özdemir akıl hastanesine sevk edildi

Murat Özdemir akıl hastanesine sevk edildi

161
Bakan Akar'dan CHP'lilere tokat gibi sözler

Bakan Akar'dan CHP'lilere tokat gibi sözler

179
Meclis tutanaklarında Hulusi Akar'ın CHP'lilerle tartışması

Meclis tutanaklarında Hulusi Akar'ın CHP'lilerle tartışması

140
Bakan Varank Meclis Genel Kurulu'nda konuştu

Bakan Varank Meclis Genel Kurulu'nda konuştu

80
Muhabirin 'derbi' sorusuna Mehmet Özdilek'in cevabı

Muhabirin 'derbi' sorusuna Mehmet Özdilek'in cevabı

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir