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Uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Isparta'da, aynı aileden 5 kişinin yaralandığı kazada, sürücü 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İHA | 13.12.2019 - 17:21..
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Isparta’dan Burdur istikametine seyreden Osman Y. yönetimindeki 15 NB 040 plakalı otomobil, yağışlı havada kayganlaşan zeminde sürücünün kontrolünden çıkarak, Gelincik Barajı kıyısındaki uçurumdan aşağı uçtu.

YARALILARI HALATLA KURTARDILAR

Kaza sonrası, sürücü Osman Yurtseven, kız kardeşi Selvi Ö., eniştesi Hasan Ö. ve yeğenleri Süleyman Ö. ile Fadime Ö. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu haber verilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar itfaiyenin uçurumdan aşağı sarkıttığı halat yardımıyla kurtarıldı. Sürücü Osman Yurtseven ağır yaralı olarak SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilmiş, diğer yaralılar da tedavileri yapılmak üzere Isparta’daki ambulanslarla farklı hastanelere gönderilmişti.

Uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

13 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 13 günden bu yana hastanede tedavisi devam eden sürücü Osman Yurtseven, bugün hastanede yaşamını kaybetti.

Uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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