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Otomobille buzdolabı taşıdı, polise kızıp yola bıraktı

Karabük’te emekli maaşını çekerek köye giden adam, otomobilinin üzerine bağladığı buzdolabını, polisin uyarısına kızınca kaldırıma bırakıp gitti.

İHA | 23.03.2020 - 16:48..
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Ülkede 65 yaş üstü ve kronik hastalarının sokağa çıkma yasağının başlaması üzerine bazı yaşlılar, maaşlarını çekerek köylerine gitmeye başladı.

Karabük’te ise bir kişi, otomobilinin üzerine iple bağladığı buzdolabı ile emekli maaşını çekmek için banka önüne geldi.

POLİS TARAFINDAN UYARILDI

Bu sırada cadde üzerinde denetimlerde bulunan sivil polis, otomobil sürücüsüne trafik kuralına aykırı taşıma yaptığı konusunda uyarıda bulundu.

Otomobille taşıdığı buzdolabını polise kızıp kaldırıma bıraktı

POLİSE KIZINCA BUZDOLABINI YOLUN ORTASINDA BIRAKTI

‘Hem suçlu hem güçlü’ dedirten olayda polisle, "Gerekirse buraya indiririm" diye inatlaşan sürücü, polisin "indir" demesi üzerine iplerini çözdüğü buzdolabını,  otomobilinin tavanında indirerek kaldırıma bıraktıktan sonra köyünün yolunu tuttu.

Otomobille buzdolabı taşıdı, polise kızıp yola bıraktı

Otomobille buzdolabı taşıdı, polise kızıp yola bıraktı

Otomobille buzdolabı taşıdı, polise kızıp yola bıraktı

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