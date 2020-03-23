Otomobille buzdolabı taşıdı, polise kızıp yola bıraktı

1 İtalyalı doktorların koronayla mücadelesi Korona ile mücadele ederek, tüm hastaları tedavi etmek için mücadele veren doktorların yüzlerinde maske yaraları oluştu.

2 Bulgaristan'da spor kompleksi, karantina merkezi oldu Koronavirüs tedbirlerini artıran Bulgaristan, başkent Sofya'daki bir spor salonunu hastaneye çevirdi.

3 2020 Yılı Dünya Mutluluk Raporu açıklandı Buna göre Finlandiya, dünyanın en mutlu ülkesi olurken; Türkiye 93'üncü sırada yer aldı.

4 Adana'daki barınakta aç kalan köpekler birbirini yedi Aç kalan köpeklerin birbirini yediği görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, hayvanseverler bu duruma tepki gösterdi.

5 Lilium, uçan taksiler için 240 milyon dolar daha topladı Alman şirket Lilium, elektrikli uçak taksi hizmeti tasarlamak, test etmek ve çalıştırmak için 240 milyon dolarlık ek bütçeye sahip oldu.

6 Asansörü koronaya karşı kürdanla çağırdı Sosyal medyada paylaşılan görüntüde bir adam, koronavirüse karşı asansör çağırma işlemini kürdanla yapıyor.