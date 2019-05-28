taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0771
Euro
6.8049
Altın
1284.84
Borsa
85545.4
Gram Altın
250.874

Otomobille çarpışan hafif ticari kamyonet yan yattı

Kayseri’de otomobille çarpışan hafif ticari kamyonet yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı.

İHA | 28.05.2019 - 03:43..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kaza, Melikgazi İlçesi Nalçik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tugay C. yönetimindeki 38 EU 841 plakalı hafif ticari kamyonet ile Oktay D. yönetimindeki GE YO 38 yabancı plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.Otomobille çarpışan hafif ticari kamyonet yan yattı

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari kamyonet yan yatarken, yabancı plakalı otomobilde kullanılamaz hale geldi.Otomobille çarpışan hafif ticari kamyonet yan yattı

Otomobille çarpışan hafif ticari kamyonet yan yattı VİDEO

KAMYON YAN YATTI

Kazada, yabancı plakalı otomobilin şoförü ile birlikte Efe Han D. ve hafif ticari kamyonetin şoförü yaralandı. Yaralılar, sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Otomobille çarpışan hafif ticari kamyonet yan yattı

Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği cadde üzerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Otomobille çarpışan hafif ticari kamyonet yan yattı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Brezilya'da uçak kazası: Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Brezilya'da uçak kazası: Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

7
Rusya ve Belarus’tan NATO’ya ortak tepki

Rusya ve Belarus’tan NATO’ya ortak tepki

3
Türk astronomi fotoğrafçısının karesi 'NASA' seçkisinde

Türk astronomi fotoğrafçısının karesi 'NASA' seçkisinde

5
İsrail, Suriye’ye füzeyle saldırdı

İsrail, Suriye’ye füzeyle saldırdı

23
Bursa'da bir kişi şelalede ölü bulundu

Bursa'da bir kişi şelalede ölü bulundu

10
Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı

Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı

1
İsrail'in Suriye'ye saldırısı Arap dünyasına yapılmıştır

İsrail'in Suriye'ye saldırısı Arap dünyasına yapılmıştır

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir