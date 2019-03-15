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Otomobille motosiklet kafa kafaya girdiler

Adana'da kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Yiğit Can Y. (22), yaralandı.

DHA | 15.03.2019 - 08:33..
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Merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi ile Necip Fazıl Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

MOTOSİKLETİN İBRESİ 80 KİLOMETREYDİ

Hüseyin Ç. yönetimindeki 34 PP 8069 plakalı otomobil ile Yiğit Can Y. yönetimindeki 01 FKV 06 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Yiğit Can Y., yaralandı. Yiğit Can Y., çağırılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yiğit Can Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bu arada, motosikletin hız göstergesinin 80 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Otomobille motosiklet kafa kafaya girdiler

Otomobille motosiklet kafa kafaya girdiler

Otomobille motosiklet kafa kafaya girdiler

Otomobille motosiklet kafa kafaya girdiler

Otomobille motosiklet kafa kafaya girdiler

Otomobille motosiklet kafa kafaya girdiler

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