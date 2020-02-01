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Otomobille kadını kaçırmaya çalıştılar

Sancaktepe’de iki şahıs, bir kadını otomobile zorla bindirerek kaçırmaya çalıştı. Vatandaşlarına araya girmesiyle engellenen şahıslar, otomobil ile hızla uzaklaştı. İki şahıs da tutuklandı.

İHA | 01.02.2020 - 16:06..
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İstanbul Sancaktepe'de iki şahıs, içerisinde bulundukları otomobile Hatice L. adlı kadını zorla bindirmeye çalıştı.

Çevredekilerin araya girmesiyle şahıslar, kadını kaçıramadan otomobile geri binmek zorunda kaldı. Şahıslar; hızla olay yerinden kaçarken, kaçırılmaya çalışılan kadın dengesini kaybedip yere düştü.

Feci görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de otomobille kadını kaçırmaya çalıştılar İZLE

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Beşir Ç. (45) ve Adem I. (37) isimli şahısların yakalamak için polis çalışma başlattı. 29 Ocak günü Sancaktepe’de Meclis Mahallesi'nde olduğu tespit edilen Beşir Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Adem I. ise kendisi Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu.

Şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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