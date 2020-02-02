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Otomobille yolcu minibüsü çarpıştı: 1'i çocuk 12 yaralı

Zonguldak-Ankara kara yolunda yolcu minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu kazada yaralanan 1'i çocuk 12 kişi, hastaneye kaldırıldı.

İHA | 02.02.2020 - 13:42..
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Zonguldak-Ankara kara yolunda yolcu taşıyan Ersin S. yönetimindeki 67 M 0370 plakalı minibüs ile Hayrullah B. yönetimindeki 42 CHT 27 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

1'İ ÇOCUK 12 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri, AFAD, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada 1'i çocuk 12 kişinin yaralandığı öğrenilirken, yaralılar sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Yolcu minibüsünde bulunan şoför Ersin S. ise direksiyondaki hava yastığının patlaması sonucu kazadan yara almadan kurtuldu.

Otomobille yolcu minibüsü çarpıştı: 1'i çocuk 12 yaralı


ARAÇLAR ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

Kaza sonrası jandarma ve trafik polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Otomobille yolcu minibüsü çarpıştı: 1'i çocuk 12 yaralı

Otomobille yolcu minibüsü çarpıştı: 1'i çocuk 12 yaralı

Otomobille yolcu minibüsü çarpıştı: 1'i çocuk 12 yaralı


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