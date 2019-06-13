taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8824
Euro
6.6517
Altın
1336.22
Borsa
90805.93
Gram Altın
252.394

Otomobillerde cam film uygulama kararı

Otomobil sahipleri, bir ve iki numaralı cam film uygulamalarını araçlarına yaptırabiliyor.

Haber Merkezi | 13.06.2019 - 15:13..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Whatsapp ile paylaş
Otomobillerde cam film uygulama kararı

Otomobillerde cam film, önce yasaklandı ardından kısa bir süre sonra yeniden belirli ölçütlerde serbest hale getirildi.

CEZA ARTIK KESİLMİYOR

Yeni alınan kararla birlikte bir ve iki numaralı cam film uygulamaları serbest bırakıldı ve ceza kesilmemeye başlandı.

CAM FİLM UYGULAMASI ASLINDA YARARLI

Özellikle çocuklu ailelerde, araç içerisinde çocuk varken güneş çarpmasını önlemek için cam filmi uygulaması şart.

Otomobillerde cam film uygulama kararı

RAHATSIZLIKLARA KARŞI ÖNLEM OLUYOR

Çocuklardan sonra ikincil riskli grup da yaşlılar. Yüksek sıcaklıklarda baş ağrısı, baş dönmesi, ölümcül kalp rahatsızlıkları gibi olumsuz durum riski yüksek olan yaşlı yolcular için de cam filmi uygulaması hayati önem taşıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump, Polonya'ya F-35 sattı

Trump, Polonya'ya F-35 sattı

119
Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı

117
Bakan Soylu ile Karamollaoğlu arasında pasaport polemiği

Bakan Soylu ile Karamollaoğlu arasında pasaport polemiği

375
Yeni nafaka tasarısına itiraz eden 100 kadın

Yeni nafaka tasarısına itiraz eden 100 kadın

673
Drift yapan sürücü Vali'ye yakalandı

Drift yapan sürücü Vali'ye yakalandı

159
Defne Samyeli'nin kızı Deren'den yaz pozu

Defne Samyeli'nin kızı Deren'den yaz pozu

85
Ekrem İmamoğlu, Fatih Portakal'a cevap verdi

Ekrem İmamoğlu, Fatih Portakal'a cevap verdi

238
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir