Otomobillerde cam film uygulama kararı

Otomobillerde cam film, önce yasaklandı ardından kısa bir süre sonra yeniden belirli ölçütlerde serbest hale getirildi.

CEZA ARTIK KESİLMİYOR

Yeni alınan kararla birlikte bir ve iki numaralı cam film uygulamaları serbest bırakıldı ve ceza kesilmemeye başlandı.

CAM FİLM UYGULAMASI ASLINDA YARARLI

Özellikle çocuklu ailelerde, araç içerisinde çocuk varken güneş çarpmasını önlemek için cam filmi uygulaması şart.

RAHATSIZLIKLARA KARŞI ÖNLEM OLUYOR

Çocuklardan sonra ikincil riskli grup da yaşlılar. Yüksek sıcaklıklarda baş ağrısı, baş dönmesi, ölümcül kalp rahatsızlıkları gibi olumsuz durum riski yüksek olan yaşlı yolcular için de cam filmi uygulaması hayati önem taşıyor.