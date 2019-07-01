Otomobillerde ÖTV indirimi sona erdi

Motor hacmi 1.6 litre altında kalan otomobillere uygulanan 15 puanlık ÖTV indirimi bugün itibarıyla sonlandı. Otomotiv sektöründekiler indirimin devam ettirilmesi talebini hükümete iletti ancak bu talebe yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.

Mevcut duruma göre indirimin sona ermesiyle sıfır otomobil fiyatlarında ortalama yüzde 11'lik bir artış yaşanması bekleniyor.

FİYATLAR YÜKSELİYOR

ÖTV konusunda eğer devlet bir başka adım atmazsa, indirim sona erecek ve fiyatlarda yüklü miktarda artış olacak. Hem de bu artışın nedeni yalnızca ÖTV ile değil, KDV ile de olacak.

Sektördeki otomotiv satıcılarına göre indirim kapsamında 70 ila 120 bin lira olan 1.6 altındaki motora sahip otomobillerden yüzde 35 ÖTV alınıyordu. Şimdi bu oran yeniden yüzde 50'ye yükseldi. Araçlarda yüzde 18'lik KDV, ÖTV eklendikten sonraki meblağda büyük bir artış oluyor. Öyle ki vergi öncesinde 100 bin lira olan bir aracın satış fiyatı ÖTV indiriminin sona ermesiyle 159 bin 300'den 177 bin liraya çıkacak.

İKİNCİ EL PİYASASI DA ARTACAK

ÖTV her ne kadar sıfır araçlar için uygulancasa da pazarda yaşanacak artış veya düşüşler, ikinci el piyasasını da etkiliyor.

ÖTV indiriminin ardından sıfır araç fiyatlarında ortalama yüzde 10 civarında düşüş olurken ikinci el araçların fiyatlarındaki düşüşün yüzde 7'yi bulmuştu. Yeni bir ÖTV indirimi gelmemesi durumunda ikinci el otomobil fiyatlarında da yüzde 7-8'lik bir artış yaşanması bekleniyor.

İNDİRİM İSTENİYOR

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamada bulunan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, 2019 sonuna kadar otomobil grubunda motor hacmi 1.600 cc’yi aşmayan araçlarda ve ticari araç grubunda ÖTV’nin sıfırlanmasını ve KDV indiriminin yüzde 1 olarak devam ettirilmesini önerdi.

PAZARDA BÜYÜK DARALMA

Bilaloğlu, yazılı açıklamasında “ Önlemlere rağmen otomotiv toplam pazarı 2018’de yüzde 35 daralırken, 2019 Ocak-Mayıs döneminde ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 azalarak 156 bin 990 adet oldu. Otomotiv pazarı 5 yıllık ocak- mayıs ayı ortalama satışlarına göre de yüzde 51.4 azaldı. Otomotiv ekosisteminin, en önemli parçalarından ve 80 bin kişiye istihdam sağlayan yetkili satıcıların da bu süreçte ticari faaliyetlerinin sektörün ihtiyacına cevap veren düzenlemelerle desteklenmeye devam edilmesi sürdürülebilirlikleri bakımından gereklidir” ifadelerini kullandı.

Benzer bir şekilde İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de otomotivdeki KDV ve ÖTV indirimlerinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılması çağrısı geldi.