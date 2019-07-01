taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6616
Euro
6.3985
Altın
1386.42
Borsa
99735.68
Gram Altın
253.01

Otomobillerde ÖTV indirimi sona erdi

Geçen yıl kasım ayında başlayan otomobillerdeki ÖTV indirimi, bugün itibarıyla sona erdi. Buna göre otomobillerin sıfır ve ikinci el piyasasında en az yüzde 11'lik bir fiyat artışı bekleniyor.

Haber Merkezi | 01.07.2019 - 19:54..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Whatsapp ile paylaş
Otomobillerde ÖTV indirimi sona erdi

Motor hacmi 1.6 litre altında kalan otomobillere uygulanan 15 puanlık ÖTV indirimi bugün itibarıyla sonlandı. Otomotiv sektöründekiler indirimin devam ettirilmesi talebini hükümete iletti ancak bu talebe yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.

Mevcut duruma göre indirimin sona ermesiyle sıfır otomobil fiyatlarında ortalama yüzde 11'lik bir artış yaşanması bekleniyor.

Otomobillerde ÖTV indirimi sona erdi

FİYATLAR YÜKSELİYOR

ÖTV konusunda eğer devlet bir başka adım atmazsa, indirim sona erecek ve fiyatlarda yüklü miktarda artış olacak. Hem de bu artışın nedeni yalnızca ÖTV ile değil, KDV ile de olacak.

Sektördeki otomotiv satıcılarına göre indirim kapsamında 70 ila 120 bin lira olan 1.6 altındaki motora sahip otomobillerden yüzde 35 ÖTV alınıyordu. Şimdi bu oran yeniden yüzde 50'ye yükseldi. Araçlarda yüzde 18'lik KDV, ÖTV eklendikten sonraki meblağda büyük bir artış oluyor. Öyle ki  vergi öncesinde 100 bin lira olan bir aracın satış fiyatı ÖTV indiriminin sona ermesiyle 159 bin 300'den 177 bin liraya çıkacak.

Otomobillerde ÖTV indirimi sona erdi

İKİNCİ EL PİYASASI DA ARTACAK

ÖTV her ne kadar sıfır araçlar için uygulancasa da pazarda yaşanacak artış veya düşüşler, ikinci el piyasasını da etkiliyor.

ÖTV indiriminin ardından sıfır araç fiyatlarında ortalama yüzde 10 civarında düşüş olurken ikinci el araçların fiyatlarındaki düşüşün yüzde 7'yi bulmuştu. Yeni bir ÖTV indirimi gelmemesi durumunda ikinci el otomobil fiyatlarında da yüzde 7-8'lik bir artış yaşanması bekleniyor.

Otomobillerde ÖTV indirimi sona erdi

İNDİRİM İSTENİYOR

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamada bulunan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, 2019 sonuna kadar otomobil grubunda motor hacmi 1.600 cc’yi aşmayan araçlarda ve ticari araç grubunda ÖTV’nin sıfırlanmasını ve KDV indiriminin yüzde 1 olarak devam ettirilmesini önerdi.

Otomobillerde ÖTV indirimi sona erdi

PAZARDA BÜYÜK DARALMA

Bilaloğlu, yazılı açıklamasında “ Önlemlere rağmen otomotiv toplam pazarı 2018’de yüzde 35 daralırken, 2019 Ocak-Mayıs döneminde ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 azalarak 156 bin 990 adet oldu. Otomotiv pazarı 5 yıllık ocak- mayıs ayı ortalama satışlarına göre de yüzde 51.4 azaldı. Otomotiv ekosisteminin, en önemli parçalarından ve 80 bin kişiye istihdam sağlayan yetkili satıcıların da bu süreçte ticari faaliyetlerinin sektörün ihtiyacına cevap veren düzenlemelerle desteklenmeye devam edilmesi sürdürülebilirlikleri bakımından gereklidir” ifadelerini kullandı.

Otomobillerde ÖTV indirimi sona erdi

Benzer bir şekilde İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de otomotivdeki KDV ve ÖTV indirimlerinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılması çağrısı geldi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
KKTC'de patlama meydana geldi

KKTC'de patlama meydana geldi

321
Libya'dan Türkiye'ye açıklama: 6 kişiden haberimiz yok

Libya'dan Türkiye'ye açıklama: 6 kişiden haberimiz yok

324
İç karışıklıktaki Libya: Öne çıkan 4 silahlı güç var

İç karışıklıktaki Libya: Öne çıkan 4 silahlı güç var

84
Der Spiegel İmamoğlu'nu Erdoğan'a benzetti

Der Spiegel İmamoğlu'nu Erdoğan'a benzetti

521
Erdoğan, Macron ile yaptığı görüşmeyi anlattı

Erdoğan, Macron ile yaptığı görüşmeyi anlattı

367
İstanbul'da kesilen milyonlarca ağacın yeri boş

İstanbul'da kesilen milyonlarca ağacın yeri boş

248
Sakarya'da arazi zararı dolusavarlarla önleniyor

Sakarya'da arazi zararı dolusavarlarla önleniyor

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir