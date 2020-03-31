İstanbul'da polis ekipleri, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi ve Küçükçekmece'de meydana gelen 17 ayrı otomobilden hırsızlık olayı üzerine soruşturma başlattı.

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Polis, hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölge ve civarlarda güvenlik kameralarını inceleyerek olaylara karışan şüphelilerin eşkal ve kimliklerini tespit etti.

Otomobillerden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı ViDEO

4 HIRSIZ YAKALANDI

Şüpheliler, daha sonra polis ekiplerinin takibi sonucu kullandıkları otomobille yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler Kiraz Ş.'nin 17, Ülkü E.'nin 12, Turgay E.'nin 15, Şafak E.'nin ise 22 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

OTOMOBİLLERİN CAMLARINI KIRIP KABLO VE ALET ÇALDILAR

Hırsızlık şüphelilerin park halindeki otomobillerin camlarını kırarak matkap, metrelerce kablo ve alet çantaları çalarak vatandaşları 10 binlerce lira zarara uğrattıkları öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Şubede işlemleri tamamlanan 2'si kadın 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİLERDEN İLGİNÇ SÖZLER

Adliyeye sevk edilen kadın şüphelilerden biri "Hayallerim çocuklarım, yaşamım ise Bakırköy" derken, bir diğer kadın şüpheli de "Bizim hayallerimiz çocuklarımız başka da hiçbir şey değil" dedi.