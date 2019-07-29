Otomotiv sektörü 10 yılda gelişecek

Küresel otomotiv sektörünün geleceği, kullanılan yeni teknolojilerle hep bir adım öne taşınacak.

MEGA TRENDLERLE GELİR HACMİ DE ARTACAK

Sektörde; otonom sürüş, bağlantılılık, elektrifikasyon ve ortak hareketlilik gibi “mega trendlerin” şekillendirmesi beklenirken, sektörün gelir hacminin 2030'da toplam 7,7 trilyon dolara çıkacağı tahmin ediliyor.

10 YILDA 50 YILLIK ETKİ

iş hayatı ve ekonomi dergisi McKinsey Quarterly'nin yayımladığı bir araştırmadan derlenen verilere göre, otomobil sektöründeki gelişmeler gelecek 10 yılda bundan önceki 50 yılda olandan daha fazla etki oluşturacak.

YÜZDE 56'LIK YÜKSELME

Araştırmaya göre, 2030 yılına kadar otomotiv endüstrisindeki gelir payının yüzde 50’sinden fazlası "dağınık" yani geleneksel olmayan iş alanlarına kayacak.

Böylelikle taksiler, sürücülü araçlar ve petrol satışı gibi geleneksel olarak sınıflandırılan iş alanlarındaki gelirlerin yüzde 38 düşeceği tahmin edilirken, internet aracılığıyla araç çağırma, orta ve ileri düzey otonom araçlar ve algoritma tabanlı sigortacılık gibi yeni iş alanlarının gelir payında yüzde 56’lık bir yükselme öngörülüyor.

2015'TE 5,5 TRİLYON DOLAR

Küresel otomotiv sektöründe 2015'te toplam 5,5 trilyon dolar olan gelirlerde geleneksel gelirlerin payı 5,4 trilyon dolar, yeni iş alanlarının gelir payı ise 0,1 trilyon dolar olarak kaydedildi.

2030 yılına gelindiğinde ise toplam gelir hacminin 7,7 trilyon dolara çıkması beklenen sektörde, geleneksel gelirlerin payının 3,4 trilyon dolara düşmesi, teknolojik gelişmelerle birlikte yeni fırsatların yaratacağı iş alanlarındaki gelir hacminin ise 4,3 trilyon dolara çıkacağı tahmin ediliyor.