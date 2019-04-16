Otomotivde satış sonrası hedef büyüdü

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Rıza Şahin, yaptığı açıklamada, derneğin 159 üyesinin bulunduğunu, 90'ının otomotiv yedek parça dağıtıcısı ve 69'unun da üretici olduğunu ifade etti.

İSTİHDAM ARTTI

Dernek olarak Türkiye'deki 4,5 milyar dolarlık otomotiv satış sonrası pazarında 1,5 milyar doları temsil edip 35 bin kişiye istihdam sağladıklarını ifade eden Şahin, yan sanayi sektöründe yaklaşık 100 bin kişinin çalıştığını anlattı.

AKTİVİTELERDE ARTIŞ

Şahin, satış sonrası pazarın iç pazardaki daralmadan dolayı biraz daha ihracata yöneldiğine dikkati çekerek, "Özellikle üretim yapan firmalarımızın ihracata yönelik aktivitelerinde bir artış söz konusu. OİB ve TAYSAD'ın çeşitli etkinliklerle ihracat pazarına açılmasıyla alakalı da çeşitli adımlar atılıyor. Devletimizin de 2019 yılını ihracat yılı belirlemesinden anlaşılacağı üzere ihracat bizim kısa ve orta vadede en stratejik ve önemli konularımızdan birisi. Türkiye'nin satış sonrası pazarının büyüklüğü yaklaşık 4,5 milyar dolar seviyesinde. Rakamın bu yıl 5 milyar dolar seviyesini aşması, 2020 yılında da 6,5 milyar dolar seviyesine gelmesi bekleniyor. İçinde bulunduğumuz durgunluk ve bazı belirsizlikler ne kadar çabuk ortadan kalkarsa o kadar eski günlerimize hızlı döneriz." Firmalardan son dönemde pozitif izlenimler aldıklarını dile getiren Şahin, "Biz de dernek olarak üyelerimizin adım atmasını sağlıyoruz. Umarım bu yılın ikinci yarısında ajandalardaki yatırım planları tekrar gündeme gelir." ifadelerini kullandı.