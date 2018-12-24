Otonom nedir

Kalp hızı, sindirim, solunum, tükürük salgılanması, terleme, işeme fonksiyonu, cinsel uyarılma gibi durumlarda istem dışı etkili hale geliyor. Visseral sinir sistemi veya vejetatif sinir sistemi olarak da biliniyor. Parasempatik sinir sistemi ve sempatik sinir sistemi olarak ikiye ayrılıyor.

ÇALIŞAN ORGANLARI İNNERVE EDİYOR

Otonom sinir sistemine biyolojik yaşamla yakınlığından dolayı vejetatif (bitkisel) sinir sistemi de deniliyor. Organlarla ilgili olmasından visseral sinir sistemi de bir diğer isimlerinden. Otonom sinir sistemi, sinir sistemini kalp kası, damarlar, akciğerler ve organların düz kasları ile dış salgı bezleri gibi istek dışında çalışan organların innerve eden bölümü olarak açıklanıyor.

SEMPATİK SİNİR SİSTEMİ

Sempatik sistem doku ve organlara gönderdiği sinyallerle genel olarak vücudun aktivitesini, enerji tüketimini artırıcı yönde hareket ediyor. Örneğin, sempatik sinirler kalbin çalışma hızını ve atardamarlardaki kan basıncını artırıyor. Sempatik sistem aynı zamanda organizmanın korku, öfke, dehşet, heyecan ve şiddetli ağrı gibi stres yaratan durumlarda tepki oluşturmasını sağlıyor. Örneğin; kas aktivitesi gerektiren stres durumlarında, hipotalamusun uyarılmasıyla sempatik sistem organizmada bazı değişikliklere yol açıyor. Bunlardan bazıları kandaki glikoz yoğunluğunun artışı, atardamarlarda kan basıncının yükselmesi ve kas gücünün artması. Bu değişiklikler organizmanın stresle baş etmesinde etkili oluyor.

PARASEMPATİK SİNİR SİSTEMİ

Parasempatik sinir sistemi hareketlerimizi yavaşlatıyor. Parasempatik sistem doku ve organlara gönderdiği sinyallerle genel olarak vücutta enerjinin korunmasını sağlayacak yönde etki ediyor. Örneğin kalp atışının yavaşlaması, sindirimin artması gibi.