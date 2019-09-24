Otoparkta bariyer kolu mücadelesi

Görüntüler Rusya'daki bir otoparktan...

Güvenlik kamerasının anbean kaydettiği videoda, bir sürücünün otopark bariyer kolu ile girdiği ‘geçiş mücadelesi’ görülüyor.

BİRBİRLERİYLE İNATLAŞTILAR

İzleyenleri tebessüm ettiren görüntüde, otoparktan çıkış yapan sürücünün, rampada aracını kaydırdığı ve geri geri giden aracın bariyer koluna çarptığı görülüyor. Kolu kırdığını fark eden sürücü araçtan inmeyip gaza basınca, bariyer bu kez ok gibi içeri giriyor ve arka camdan çıkıyor.

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KOLU KIRIP ÇIKTI

Tekrar geri gelen ve bariyer kolunu araçtan çıkaran sürücü, yeniden gaza basınca, kol tekrar aynı şekilde içeri giriyor ve kırılarak araçta kalıyor. Görüntünün sonunda sürücünün, kırılmış olan kol ile otoparktan çıkış yaptığı görülüyor.

Görüntüde ayrıca, güvenlik kamerasını ekrandan izleyen görevlilerin kahkahaları duyuluyor.