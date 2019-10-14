Otostopla 10 bin kilometre

Artvin Arhavi Devlet Hastanesi'nde çalışan iki arkadaş Hamza Mutlu ve Özge Kübra Mace, işten kalan zamanlarında şehir şehir Türkiye'yi dolaşıyor. Sokakta yavruyken buldukları Azman adlı kedileri de onlara eşlik ediyor.

SOKAKTA BULDULAR YOL ARKADAŞI OLDU

Artvin Arhavi Devlet Hastanesi Acil Sağlık hizmetlerinde görev yapan 24 yaşındaki pratisyen hekim Hamza Mutlu ve aynı hastanenin kadın hastalıkları ve doğum servisinde ebe olarak çalışan 25 yaşındaki arkadaşı Özge Kübra Mace, yaklaşık bir yıl önce otostopla Türkiye'yi gezmeye başladı.

Sokakta yavruyken bulup "Azman" adını verdikleri kediyi bir süre sonra zaman zaman bisiklet veya otostopla yaptıkları kısa mesafeli yolculuklara çıkardı. Seyahatleri sırasında Azman'ı taşıma kabı yerine sırt çantasında taşıyan Mutlu ve Mace, kendilerine hem dost hem de yol arkadaşı olan kediyle bugüne kadar yaklaşık 14 şehri gezdi.

EVDE BIRAKMAYA GÖNLÜMÜZ RAZI OLMADI

Özge Kübra Mace, Arkadaşı Hamza Mutlu ile yaklaşık bir yıldır gezi turlarına çıktığını belirten Mace, "Azman önce bisikletin üzerinde durmaya alıştı. Kısa süre sonra ben ve Hamza uzak şehirlere gitmeye karar verdik. Azman'ı evde tek başına bırakıp gitmeye ya da birine teslim etmeye gönlümüz razı olmadı. Biz de o yüzden yanımıza aldık ve otostopla yaptığımız birkaç kısa mesafeli yolculuğa çıkardık. Baktık yolculuklarda sıkıntı olmuyor, o şekilde devam ettik."

TAŞIMA KABI YERİNE SIRT ÇANTASINDA YOLCULUK YAPIYOR

Seyahatler sırasında sırt çantası üzerinde duran Azman'ın görenlerin ilgisini çektiğini ifade eden Mace, şunları kaydetti: "Normalde tekir cinsi bir sokak kedisi ama bizle gezdiği için görenlerin sevgisine maruz kalıyor. Azman ile yaşamaktan mutluyuz, hayatımıza değişiklik kattı. Azman'ı sahiplenmeden önce birkaç şehre kedisiz gittiğimiz oldu. Nevşehir'e kedisiz gittik. Belki yanımızda Azman olsaydı daha çok eğlenceli geçerdi."





10 BİN KİLOMETRE YOL

Hamza Mutlu da hastanedeki nöbetlerden fırsat buldukça gezi turlarına çıktığını belirtti. Keşfetmediği şehirleri tanımak için yollara düştüğünü aktaran Mutlu, "Van, Kars, Erzurum, Giresun, Bingöl, Trabzon ve Rize'yi gezdik, Batum'a gittik. Şimdide buradan yola çıkıp Adıyaman, Şanlıurfa ve Adana taraflarına gitmeyi düşünüyoruz. Azman ile otostop yolculuğumuz Özge'nin bu kediyi cidden sahiplenip 'gel bunu evde bırakmayalım' deyişiyle başladı. Azman'ı bisiklet ve otostop turlarına götürdük. Baktık oda bu durumdan hoşlanıyor, bizim de hoşumuza gidiyor, buna devam ettik. Kedi bizim ile yaklaşık 10 bin kilometre yol katetti ve birçok şehri gezdi." diye konuştu.