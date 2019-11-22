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Hataylı gezgin 92 yaşında ülkesine döndü

25 yaşında otostopla 36 ülkeyi gezdikten sonra ABD’ye yerleşen Mehmet Fatin Baki, gurbette geçen 66 yılın ardından doğduğu topraklara dönerek ahşap bir kulübede yaşamaya başladı.

İHA | 22.11.2019 - 10:36..
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Hataylı Mehmet Fatih Baki’nin yurt dışı macerası, 66 yıl önce 25 yaşındayken başladı. Otostopla 8 yılda 36 ülkeyi gezdi ve gittiği ülkelerde kısa süreli işçi olarak çalıştı.

Gemiyle ABD’ye giden ve buraya yerleşen Mehmet Fatin Baki, ABD’de kaldığı 58 yıl içerisinde bir süre ticaretle uğraştı, sonrasında ise gönüllü eğitimci oldu.

GEORGE BUSH'TAN MADALYA ALDI

ABD’de yaptığı hayır işleri ve çocuklara verdiği derslerden dolayı 1992 yılında "Point of light" (ışık noktası) yazılı madalyaya layık görülen Baki’ye, madalyasını dönemin ABD Başkanı George Bush verdi. ABD’de evlendiği eşinin kalp krizi geçirerek vefat etmesi sonrası bir daha evlenmeyen ve memleket özlemi çeken Baki, 92 yaşında doğup büyüdüğü Hatay’ın Arsuz ilçesine bağlı Üçgüllük Mahallesi’ne döndü.

Otostop çekerek çıktığı ülkesine 66 yıl sonra döndü -1

KENDİ YAPTIĞI AHŞAP EVDE YAŞIYOR

Burada yaptığı bir ahşap evde yaşayan ve kiraladığı dükkandan kütüphaneye dönüştürdüğü mekanda çocuklara ücretsiz İngilizce kursları veren Baki’nin, en büyük hedefi etrafında kendisine destek olan gönüllüler ile birlikte çocukların eğitimine katkı sağlamak. ABD’de evlenen ancak hiç çocuğu olmayan Mehmet Fatin Baki, okuldan ve tarladan topladığı çocuklara yabancı dil öğretiyor. Çocuklar ise bu durumdan çok memnun.

Otostop çekerek çıktığı ülkesine 66 yıl sonra döndü -7

"GÖNÜLLÜ ORDUSU KURMAK İSTİYORUM"

Mahallede bir dükkan kiraladığını bunu da çocuklar için kütüphaneye çevirdiğini aktaran Baki, vatandaşlardan okumadıkları kitabı buraya bağışlamalarını istedi. Ayrıca çeşitli meslek gruplarından insanları bir araya getirmek için çalıştığını ve şimdilik etrafında kendisine yardım edenlerle bu konuda adım attığını belirten Baki, "Gönüllü ordusu kurmak istiyorum. Emekli veya çalışan. Haftada 2 saat veya ayda bir gün çocuklara kendi hayatından tecrübelerini paylaşsa yeterlidir. Evde okumadıkları kitap varsa bir yolunu bulup bana ulaştırmalarını istiyoruz. Buradaki çocukların buna çok ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Otostop çekerek çıktığı ülkesine 66 yıl sonra döndü -2

Otostop çekerek çıktığı ülkesine 66 yıl sonra döndü -3

Otostop çekerek çıktığı ülkesine 66 yıl sonra döndü -4

Otostop çekerek çıktığı ülkesine 66 yıl sonra döndü -5

Otostop çekerek çıktığı ülkesine 66 yıl sonra döndü -6

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