Canını hiçe sayarak otoyolun sol şeridinde aracını durduran sürücü, diğer araçları da durdurarak köpeği karşıdan karşıya geçirdi

OTOYOL ORTASINDAN KURTARILAN KÖPEĞE MAMA VE SU VERDİ

Arkadan gelen bir sürücü ise örnek olacak bir tavır sergiledi. Yansıyan görüntülerde araç sahibi köpeğin yanında durdurarak köpeğe mama ve su verdi.

Videoyu paylaşan vatandaş "'İyi ki varsınız.' Bir beyefendi yol ortasında kalmış köpeği güvenli bir yere götürüyor, diğer duyarlı bir araç sürücüsü durup, mama ve su veriyor. 'Adamsınız'" notuyla paylaştı.

Otoyol ortasında mahsur kalan köpeği kurtardı VİDEO