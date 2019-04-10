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Otoyola tuvaletini yapan adam EDS kameralarına yakalandı

Otobanda emniyet şeridine aracını park ederek tuvaletini yapan sürücüye bin 2 lira para cezası kesildi.

İHA | 10.04.2019 - 17:22..
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Adapazarı’ndan İstanbul'a gelmek için yola çıkan sürücü Hacı Amanet Dilovası'na geldiğinde tuvaleti geldi. Çevresinde dinlenme tesisi bulamayan sürücü, otobanda emniyet şeridine dörtlüleri yakarak aracını park etti.

Tuvaletini yeşillik alana yapan sürücü, ardından yola devam etti. İstanbul’a evine gelen Hacı Amanet, 4 gün sonra gelen ceza ile şok yaşadı. Tuvaletini yol kenarına yapan sürücü Amanet’e EDS kameralarından bin 2 lira para cezası kesildiği ortaya çıktı. Cezanın kesilme sebebi ise sürücünün haksız yere emniyet şeridini kullanması olduğu belirtildi.

Otoyola tuvaletini yapan adam EDS kameralarına yakalandı VİDEO

"40 YIL DÜŞÜNSEM AKLIMA GELMEZDİ"

Evine ceza gelmesiyle şok olan Hacı Amanet, “Emniyet şeridine girdim. Bir su döküneyim dedim. Bin 2 TL ceza geldi. Cezayı görünce şok oldum. Görmedim, fark etmedim o an aklıma gelmedi. Çok sıkıştım girdim yani. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Ben böyle bir şey görmedim. Bu ne böyle dünya tarihinde bir ilktir herhalde. Biz emekli adamız bunu nasıl ödeyeceğiz kalp krizi geçirecektim. O hatayı bir daha yapmam. Tesise yaklaşınca tuvaletimi yaparım. İtiraz edeceğim. Bunu nasıl ödeyeyim” ifadelerini kullandı.

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