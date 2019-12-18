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Beylikdüzü TEM otoyolunda gasp dehşeti

Gasp çetesi tarafından arabasına arkadan vurularak durdurulan ve darbedilip aracı gasbedilen makine mühendisi, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

İHA | 18.12.2019 - 15:34..
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14 Aralık saat 22.00 sıralarında TEM otoyolu Beylikdüzü mevkisinde Beylikdüzü istikametinde annesinin evine aracıyla seyir halinde ilerleyen Onur Arslan, bir arabanın çarpmasıyla aracını emniyet şeridine çekerek durdurdu.

Sağa yanaşan Arslan, arkasındaki araca doğru ilerledi. Aynı anda araçtan inen dört kişi, bir anda tepki göstererek Arslan’ın üzerine yürüdü.

YAŞLARI 18'DEN KÜÇÜK 4 KİŞİ

Yaşları 18’den küçük 4 şahıs ellerinde silah ve pompalı tüfek ile havaya ateş açtılar. Aralarından bir kişi de silahın kabzasıyla, 6-7 kere Arslan’ın kafasına vurarak yaraladı. Daha sonra zorla aracın anahtarını alan gasp çetesi, olay yerinden araç ile ayrıldı. Bu sırada kaza yaptıkları diğer aracı olay yerinde bıraktılar. Yaşanan korku dolu dakikaların üzerine polis ve sağlık ekiplerini arayan Arslan, yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, ilk müdahalenin ardından Arslan’ı hastaneye kaldırdı.

“KORKU DOLU ANLAR YAŞADIM”

Gasba uğrayan Onur Arslan yaşadıklarını anlatırken, “Tem otoyolunda ilerlerken arkamdan bir araç gelerek bana çarptı. Ben normal bir kaza olduğunu zannedip arabamı ileride sağ çektim. Arabadan inip bana saldırmaya başladılar. Zorla arabamın anahtarını isteyip kafama silah ile vurmaya başladılar. Bir başka şahıs da havaya ateş etmeye başladı. Bu sırada gücüm kalmadı ve arabanın anahtarını vermek zorunda kaldım. Anahtarı alan şahıslar olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Bana vurdukları arabayı olay yerinde bıraktılar, çünkü o da çalıntıymış. 7 dikiş atıldı kafama. Bir an önce kurtulmak peşindeydim. Hemen gitsinler de kurtulayım diye düşündüm.” diye konuştu.

“VUR-KAÇ ŞEBEKESİ”

Olay ile araştırma başlatan Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, daha önce çeşitli suçlardan aranan ve vur-kaç olaylarına karışan 4 kişiyi yakaladı. 4 şahıstan ikisinin cezaevi firarisi olduğu öğrenilirken; 2 silah ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Bugüne kadar defalarca bu yöntemle araç çalan çete üyelerinin, çalıntı araçlar ile kapkaç yağma ve hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlendi.

Otoyolda gasp dehşeti -1

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