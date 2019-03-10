taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44395
Euro
6.118
Altın
1300.1
Borsa
101538.28
Gram Altın
227.579

Otoyolda tavuk eti yüklü tırda yangın

İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında yaralanan olmazken, yanan tavuk etleri nedeniyle etrafı koku sardı.

DHA | 10.03.2019 - 16:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Yangın, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönünde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 BTF 56 plakalı dondurulmuş tavuk eti yüklü tırda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otoyolda tavuk eti yüklü tırda yangın

Dorseden yükselen alevleri gören sürücü tırı yol kenarına çekerek, itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi. Rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangını, itfaiye ekipleri söndürdü. Yaralanın olmadığı yangında tır kullanılamaz hale gelirken, yanan tavuk etleri nedeniyle de etrafa kötü koku yayıldı.

Otoyolda tavuk eti yüklü tırda yangın

Otoyolda tavuk eti yüklü tırda yangın

Otoyolda tavuk eti yüklü tırda yangın

Otoyolda tavuk eti yüklü tırda yangın

Otoyolda tavuk eti yüklü tırda yangın

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstiklal Caddesi'ndeki eylemde tepki çeken pankartlar

İstiklal Caddesi'ndeki eylemde tepki çeken pankartlar

415
Çin'den alınan ucuz ürünlerden vergi alınmaya başlandı

Çin'den alınan ucuz ürünlerden vergi alınmaya başlandı

478
Mesut Yılmaz kemoterapi tedavisi görüyor

Mesut Yılmaz kemoterapi tedavisi görüyor

89
Fener kümeye diye bağıran taraftara Emre müdahale etti

Fener kümeye diye bağıran taraftara Emre müdahale etti

88
İdo'dan sevgilisine dizi vetosu

İdo'dan sevgilisine dizi vetosu

65
Erdoğan 20 yıl önceki mektup arkadaşıyla buluştu

Erdoğan 20 yıl önceki mektup arkadaşıyla buluştu

19
Arda Turan: Ben Galatasaray taraftarıyım

Arda Turan: Ben Galatasaray taraftarıyım

55
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir