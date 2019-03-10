Otoyolda tavuk eti yüklü tırda yangın

Yangın, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönünde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 BTF 56 plakalı dondurulmuş tavuk eti yüklü tırda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dorseden yükselen alevleri gören sürücü tırı yol kenarına çekerek, itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi. Rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangını, itfaiye ekipleri söndürdü. Yaralanın olmadığı yangında tır kullanılamaz hale gelirken, yanan tavuk etleri nedeniyle de etrafa kötü koku yayıldı.

















