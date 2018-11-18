Otoyollarda hız sınırlaması artıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dünya Trafik Mağdurları Anma Gününde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otoyollardaki hız sınırlamalarıyla ilgili düzenlemeler yapılabileceğini belirterek, "Otoyollarda belki kilometreyi 5 kilometre daha yukarı çıkaracağız. 125 artı yüzde 10 daha 137.5 bandına taşımaya çalışacağız." dedi.

Günümüzde hız sınırları aşağıdaki şekillerdedir:

"TERÖR SADECE FİİLİ TERÖR DEĞİLDİR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Ölümlü trafik kazalarında, yaptığımız kontrol ve denetimler sonunda, yılın ilk 10 ayında, geçen yıla göre yüzde 5,5 azaltma yaptık.

Bazıları yılın son aylarında yaptığımız denetimleri, yılın ilk aylarında yapmayacağımızı iddia ediyor. Terör sadece fiili terör değildir, bu şekilde whatsapp mesajlarıyla bu tip iddialarda bulunmak da terördür.

"YILDA 7 BİN 500 KİŞİ TRAFİK KAZALARINDA ÖLÜYOR, ÖLMEYE DEVAM ETSİN DİYEMEYİZ"

Yılda 7 bin 500 kişi trafik kazalarında ölüyor, ölmeye devam etsin diyemeyiz. Ben sadece Bakan olarak kabine toplantısına katılmakla yükümlü değilim, topluma karşı sorumluyum. Trafik cezaları artıyor deniyor.. Emniyet kemeri takılmıyorsa... O zaman denetlemeyelim. Bu sorumluluk hepimize ait bir sorumluluktur.



TRAFİK POLİSİ CEZA YAZARKEN, SÜRÜCÜ "YAZ KARDEŞİM GİDEYİM" DİYEBİLİYOR

Bazen trafik polisleri sürücüyü çeviriyor. Sürücü "yaz kardeşim gideyim" diyor. Hatalı olduğunu kabul etmiyor, gururuna yediremiyor. Oysa bizim amacımız sadece ceza yazmak değildir. O kişiye "ben yanlış yaptım, tehlikeli bir iş yaptım, ya kaza yapsaydım" duygusunu vermektir. Buna korkutma deniyorsa, ajitasyon deniyorsa, ona da varız. Bir bedel varsa öderiz.

"MİLLİ SERVET KAYBI VAR, BU BÖYLE DEVAM EDEMEZ"

Terörle mücadele verilen şehidin ve gazinin onlarca katını bir yılda veriyoruz. Hem milli servetimize hem insanıma bu kadar büyük bir kaybı yaşatmamalıyız.

ÇAKALI ARAÇ SAYISI AZALDI

Çakarı takan İstanbul'da emniyet şeridini kullanıyor. Burada en büyük sıkıntı bize geliyor. İktidar biziz ya. Kim bilir hangi iktidar yakınıdır deniyor. 24 bin olan çakarlı araç sayısını (koruma amaçlı tahsis edilen var) 4 bin 500'e düşürdük. Altıda bir seviyesine düşürmüş olduk.

DRİFTE ELLİ BİN LİRA CEZA VERDİK

Trafikte drifte beş bin lira ceza veriyoruz. Geçen 10 araç birlikte yapmış. 50 bin lira ceza verdik. Yapmaya devam et bakalım. Terörle mücadele veriyorsak, uyuşturucuyla mücadele ediyorsa, yılda 7 bin 500 ölüm devam etsin diyemeyiz. Sadece ceza olarak bakamayız.

TRAFİK ENSTİTÜSÜ KURDUK

Bakan Polis Akademisi başkanlığında ilk kez Trafik Enstitüsü kurduk. Bilimsel anlamda analiz yapıyoruz artık. Son 3 yılda en çok kaza yapan 1075 kişiye trafik güvenliğiyle ilgili yeniden eğitim verdik. Siz niye bu kadar kaza yapıyorsunuz.

Cumartesi ve Pazar günü trafik kazaları en üst noktaya çıkıyor. Buna set çekmeliyiz. Mezun olan polisleri trafiğe veriyoruz. Personel sayısını iki katına çıkarıp ekip görünürlülüğünü artırmaya çalışıyoruz.

Aldığımız tedbirler sonrasında en çok kaza olan noktalarda yüzde 55 noktasında azalma oldu. Kurban bayramında ise bu ölümlü noktalarda hiç kaza olmadı. Daha önceki bayramlarda bunun 10 katı ölüm oluyordu.

MAKET ARAÇLARIN OLDUĞU NOKTALARDA TRAFİK KAZALARI YÜZDE 17,5 AZALDI

Bakın maket trafik polislerini eleştiriyorlar. Ama öyle yada böyle onun yanından geçerken daha dikkatli oluyorlar, hızlarını azaltıyorlar. Maket araçları koyduğumuz yerlerdeki trafik kazaları yüzde 17,5 azaldı.

OTOYOLLARDA HIZ SINIRI

Şuan izliyoruz. ama otoyollardaki hız sınırını 5 km daha artırabiliriz. Ancak bunu biraz daha izleyeceğiz. Nüfus ve araç sayısı artmasına rağmen trafik kazası sonucu ölümler yüzde 11 azalmıştır.

MOTOSİKLETLERİ YENİLİYORUZ

Asayişte kullanmak üzere 200 civarında motosiklet alacağız. Buradan çıkanları trafiğe vereceğiz. Trafik denetimlerinde kullanılacak. 60'ı jandarmaya verilecek.

TRAFİK KAZALARININ MALİYETİ

Trafik meselesinin bedeli ağır, hayatla ilgili kısımlarını zaten yaşıyoruz. Türkiye'de olan trafik kazalarından olupan milli kayı 46 milyar TL olarak hesaplanmaktadır. İnsan kaybının ise bedeli yok."