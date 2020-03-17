taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4805
Euro
7.1329
Altın
1479.49
Borsa
84562.65
Gram Altın
307.833
Bitcoin
34879.41

Oturma alanlarına akın eden yaşlılardan ilginç açıklamalar

Edirne'de yaşayan yaşlılar, kıraathanelerin faaliyetleri de durdurulunca, halkın yoğun olarak kullandığı caddeleri tercih etti.

İHA | 17.03.2020 - 14:52..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Edirne'de, kıraathanelerin faaliyetleri de durdurulunca çok sayıda yaşlı vatandaş halkın yoğun olarak kullandığı caddeleri tercih etti.

Trafiğe kapalı olarak yayaların kullandığı Saraçlar Caddesi'nde bulunan oturma bankalarının tamamında ise 70 yaş üstü vatandaşlar yer aldı.

"YAŞIM 70 İŞİM BİTMİŞ"

Yaptığı açıklamalar ile dikkat çeken vatandaşlardan birisi olan Fehmi Harun, "Yaşım 70 işim bitmiş. Ne olursa olsun artık.” açıklamasında bulundu.

Oturma alanlarına akın eden yaşlılardan ilginç açıklamalar

"YAŞAYACAĞIMIZI YAŞADIK"

Bir diğer yaşlı vatandaş Kamil Bayram ise “Yaşayacağımızı yaşadık. Önemli olan gençlere bir şey olmasın. Zaten onları kolluyoruz yanlarına yaklaşmıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Yine halkın en çok kullandığı Saraçlar Caddesi'ndeki banklarda oturan bir diğer yaşlı vatandaş da “Bizim tedbirimiz Allah.” açıklamasında bulundu.

Oturma alanlarına akın eden yaşlılardan ilginç açıklamalar

Oturma alanlarına akın eden yaşlılardan ilginç açıklamalar

Oturma alanlarına akın eden yaşlılardan ilginç açıklamalar

Oturma alanlarına akın eden yaşlılardan ilginç açıklamalar

İlginizi Çekebilir
Koronavirüs nedeniyle İstanbul Adliyesi boş kaldı
Giderek yayılan koronavirüs nedeniyle yapılan dezenfekte çalışması sonrası adliyelere girişler azaldı.
Çin'den aşı deneyine onay
Çin'de koronavirüse karşı geliştirilen aşının klinik deneyine onay verildi.
Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
Merkez Bankası, faizleri yüzde 10,75'ten 9,75'e düşürme kararı aldı.
Isparta'da şiddetli rüzgar minarenin alemini uçurdu
Şiddetli rüzgar ve fırtına cami minarelerini etkiledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Korona aşısı ilk kez denendi
Korona aşısı ilk kez denendi
222
Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona bilgilendirmesi yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona bilgilendirmesi yapacak
284
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den tutuklandı
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den tutuklandı
143
Avrupalılar stok yapıyor
Avrupalılar stok yapıyor
330
Benzine 25 kuruş indirim geliyor
Benzine 25 kuruş indirim geliyor
194
Umrecinin gözünden karantina odası
Umrecinin gözünden karantina odası
222
CHP'ye göre Türkiye'de hasta yatağı sayısı az
CHP'ye göre Türkiye'de hasta yatağı sayısı az
706
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir