Edirne'de, kıraathanelerin faaliyetleri de durdurulunca çok sayıda yaşlı vatandaş halkın yoğun olarak kullandığı caddeleri tercih etti.

Trafiğe kapalı olarak yayaların kullandığı Saraçlar Caddesi'nde bulunan oturma bankalarının tamamında ise 70 yaş üstü vatandaşlar yer aldı.

"YAŞIM 70 İŞİM BİTMİŞ"

Yaptığı açıklamalar ile dikkat çeken vatandaşlardan birisi olan Fehmi Harun, "Yaşım 70 işim bitmiş. Ne olursa olsun artık.” açıklamasında bulundu.

Oturma alanlarına akın eden yaşlılardan ilginç açıklamalar

"YAŞAYACAĞIMIZI YAŞADIK"

Bir diğer yaşlı vatandaş Kamil Bayram ise “Yaşayacağımızı yaşadık. Önemli olan gençlere bir şey olmasın. Zaten onları kolluyoruz yanlarına yaklaşmıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Yine halkın en çok kullandığı Saraçlar Caddesi'ndeki banklarda oturan bir diğer yaşlı vatandaş da “Bizim tedbirimiz Allah.” açıklamasında bulundu.