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Oturma eylemindeki anneye HDP'den tehdit

Çocuklarının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerden bir anne, kendisinin partili bir kişi tarafından tehdit edildiğini söyledi.

AA | 20.09.2019 - 13:27..
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Diyarbakır’da HDP önündeki ailelerin evlatları için başlatmış olduğu oturma eylemi, 18'inci gününe girdi.

Dağa kaçırılan oğlu Azat Akkoyun için oturma eylemini sürdüren anne Remziye Akkoyun, Zazaca yaptığı konuşmada, dün eşiyle Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne hasta ziyaretine gittiğini, hastane çıkışında HDP'li bir kişi tarafından tehdit edilerek korkutulmak istendiğini söyledi.

"PARTİYE SALDIRIYORSUN, ÇOCUĞUNU NİYE İSTİYORSUN"

Akkoyun, "Kapının girişinde yanımıza biri geldi. Beni tehdit eden kişi, 'Niye partiyi rahatsız ediyorsun, partiye saldırıyorsun, çocuğunu niye istiyorsun? Orada oturmayı bırak. Niye televizyonlara çıkıp konuşuyorsun?' dedi. Benimle konuşurken devlete de hakaret etti. Ben de ona tepki gösterdim. Bu kişi sürekli HDP il binasına giriyor, onu görüyorum. Orada ne yaptığını bilmiyorum. Belki bizi takip ediyordu." diye konuştu.

Oturma eylemindeki anneye HDP'den tehdit

"ONLAR ÇOCUKLARINI GÖNDERSİN, BENİ KORKUTMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Kendisini tehdit eden kişiye çocuğunun bırakılmasını, çocuğuna kavuştuğunda eylemine son vereceğini söylediğini aktaran Akkoyun, şöyle devam etti: "Onlar kendi çocuklarını göndersin. Beni korkutmaya çalışıyorlar. Ben onlardan korkmuyorum. HDP'nin içinde olanlara da söyledim. Çocuğumu 10 yaşında götürdüler. Ciğerimiz yanıyor. Zorluklar içinde çocuğumu büyüttüm, alıp götürdüler. Onlara yalvardım, 'Çocuğumu getirin.' dedim. Bana hep yalan söylediler. Çocuğumu getirsinler. Çocuğumu istiyorum."

Oturma eylemindeki anneye HDP'den tehdit

Oturma eylemindeki anneye HDP'den tehdit

Oturma eylemindeki anneye HDP'den tehdit

Oturma eylemindeki anneye HDP'den tehdit


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