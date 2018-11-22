ÖTV ve KDV indirimi otomobil sektörünü hareketlendirdi

Otomotiv sektöründe hayata geçirilen KDV ve ÖTV indirimi dolayısıyla, birçok markanın bayilerinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanırken, araç satışlarında da artış oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve 1 Kasım'dan itibaren uygulanmaya başlanan otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta, KDV ile ÖTV indirimi, piyasaya hareket getirdi.

Kampanyanın başlamasının ardından, sıfır araç bayilerine giden ziyaretçi sayısı artarken satış temsilcileri de indirimli araçları, çeşitli kampanyalarla müşterilerin beğenisine sunuyor.

"31 ARALIK'A KADAR DEVAM EDECEK"

Yaşanan yoğunluk satışlara da yansıdı. Birçok marka ve bayi, indirimler sayesinde aylık bazdaki satış rakamlarını artırdı. Nissan Türkiye Pazarlama Müdürü Murat Bozfakıoğlu, bir program kapsamında geldiği Bursa'da, kasım itibarıyla devreye giren ÖTV ve KDV indirimlerinin sektörü hareketlendirdiğini söyledi.

Bu indirimlerin sektörü olumlu etkilediğini ifade eden Bozfakıoğlu, "Mağazalara artan ziyaretlerini bayilerimiz ciddi oranda satışa döndürdü. 31 Aralık'a kadar devam edecek. Bu dönem de satışlarımız artarak ilerleyecektir." dedi.

"İNDİRİM SEKTÖRÜMÜZÜ VE BİZİ OLUMLU ETKİLİYOR"

Bozfakıoğlu, kampanyanın çok hızlı başladığını belirterek, "Bayilerden geri dönüşler gayet olumlu. Devletimizin açıkladığı ÖTV ve KDV indirimini biz de hemen tüketicilerimize yansıttık. Bu indirim sektörümüzü ve bizi olumlu etkiliyor. Showroomlara ziyaretler arttı. Şu anda ciddi bir trafik var. Bu trafiği karşılamak adına bayilerimizin talepleri artıyor." diye konuştu.

"KASIM AYI ÇOK İYİ BAŞLADI"

Değişken bir kur süreci dolayısıyla sektörde, öngörüde bulunmanın biraz zor olduğunu vurgulayan Bozfakıoğlu, şunları kaydetti: "Kısa dönemde hedefler koyarak ilerliyoruz şu anda. Sene sonunda da başarılı bir şekilde ilk 10 marka içinde tamamlamayı umuyoruz. Ekim ayına sıfır faiz kampanyasıyla başlamıştık. Bu kampanya bizi çok ileriye götürdü. Bu bizim için çok önemli bir hareketti. Kasım ayı da çok iyi başladı. ÖTV ve KDV indirimi kampanyalarının açıklanması satışlarımızın devamını sağlıyor. İyi gidiyoruz. Bu sene güzel bitecek inşallah."

"SATIŞLAR İKİYE ÜÇE KATLANDI"

Peugeot'un Bursa'daki bayisinin satış müdürü Hüseyin Gezgin de 1 Kasım'da başlayan KDV ve ÖTV indirimi dolayısıyla showrooma gelen ziyaretçilerde artış yaşandığını aktardı.

Gezgin, ÖTV indiriminin son zamanlarda daralan piyasaya hareket getirdiğini belirterek, "Satışlarımız ikiye üçe katladı. Şu an siparişleri yetiştiremez duruma geldik. Yıllık hedeflerimizi bu indirim sayesinde inşallah tutturacağız. Devletimizden bu indirimin devam etmesini bekliyoruz." dedi.

"KAMPANYA DOPİNG ETKİSİ YAPTI"

Günde ortalama 6-7 araç teslimi yaptıkları dönemler olduğunu ifade eden Gezgin, şunları kaydetti: "20 günde yaklaşık 55 araç teslim ettik. Öngörümüz ay sonuna kadar 90 araç teslim edebilmek. Bu da bize oldukça yeterli bir rakam. Yıl sonu olduğu için zaten elimizde sınırlı sayıda araç vardı. Bundan dolayı merkezden ilave araç talebimiz oldu. Stoklarımızda araçlarımız az. Bir hafta sonra geldiklerinde araç bulamayan müşteriler geldiklerinde üzülüyor. Sıfır otomobil almak isteyen müşterilerimiz ellerini çabuk tutsunlar. Son iki ayda otomotiv sektöründe bir daralma söz konusuydu. İndirimin başladığı 1 Kasım'dan itibaren geri formumuza kavuştuk. Kampanya doping etkisi yaptı. Eski günlerimize kavuştuk. Yıl sonu hedeflerimize bu sayede ulaşacağız."