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ÖTV ve KDV indirimi vatandaşa yarıyor

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Şahsuvaroğlu, "ÖTV düzenlemesi sonucu indirim yansımasının sürecek olması, tüketiciler lehine olumlu havanın devam etmesi anlamına geliyor." dedi.

AA | 02.01.2019 - 10:47..
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Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV düzenlemesi sonucu indirim yansımasının sürecek olmasının tüketiciler lehine olumlu havanın devam etmesi anlamına geldiğini belirterek, "Bu durum yeni araç almak isteyenler için de önemli bir teşvik olacaktır." ifadesini kullandı.

Şahsuvaroğlu, ÖTV ve KDV düzenlemesinin 3 ay daha uzatılmasına ilişkin yazılı açıklamasında, 2018 yılının ikinci yarısında başlayan büyük daralma yüzde 78’lere varınca, vergisel önlemler alınmadan serbest düşüşü yavaşlatmanın mümkün olamayacağını belirtti.

Devlet tarafından yapılan ve paraşüt görevi gören ÖTV ve KDV indirimi sayesinde sektörün nefes aldığını ve düşüş hızının da yavaşlatılmış olduğunun altını çizen Şahsuvaroğlu, ekonominin en büyük sektörlerinden bir tanesi olan otomotiv sektöründe uygulanan ÖTV ve KDV düzenlemesinin 3 ay daha uzatılmasının tüm sektör oyuncularının arzu ettiği bir destek olduğunu bildirdi.

ÖTV ve KDV indirimi vatandaşa yarıyor

 

"DERNEKLER ÖNCÜ OLDU"

Otomobil derneklerinin yoğun çalışmasını hatırlatan Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti: "Bu durum, sektörümüzü temsil eden tüm derneklerimizin gösterdiği yoğun çabaların hükümetimiz nezdinde karşılık bulmasıdır.

ÖTV düzenlemesi sonucu ilgili araçlara modele bağlı olarak 20 bin TL’nin üzerinde indirim yansımasının sürecek olması tüketiciler lehine olumlu havanın devam etmesi anlamına geliyor. Bu durum yeni araç almak isteyenler için de önemli bir teşvik olacaktır.

Buna bir de markaların düzenlediği kampanyalar eklenince avantajlar katlanacaktır. Sektörümüzün taleplerini dinleyen ve desteklerini esirgemeyen başta Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’a, Bakan Yardımcılarımıza ve tüm bürokratlarımıza sektörümüz adına bu çok değerli destek için teşekkür ediyoruz."

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