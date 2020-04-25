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Ovacık, ilkbaharda görsel şölen sunuyor

Munzur Dağları arasındaki Ovacık ilçesinde, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

AA |
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Ovacık, ilkbaharda görsel şölen sunuyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ilkbaharda seyrine doyumsuz manzaralar oluşuyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı, Kırkmerdiven Şelaleleri, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi ve Kepır Yaylası'nın bulunduğu 1500 rakımlı ilçede, ilkbaharın gelişiyle coşkuyla akan dereler, çiçeklere konan arı ve kelebekler ile yeşile bürünen meralar doğaya renk katıyor.

KARTPOSTALLIK MANZARALAR

Her mevsim ziyaretçilerini kendine hayran bırakan ilçe, ilkbaharda da eşsiz tabiatıyla büyülüyor.

Meraların sürülerle şenlendiği ilçede, kartpostallık manzaralar oluştu.

Ovacık, ilkbaharda görsel şölen sunuyor

Ovacık, ilkbaharda görsel şölen sunuyor

Ovacık, ilkbaharda görsel şölen sunuyor

Ovacık, ilkbaharda görsel şölen sunuyor

Ovacık, ilkbaharda görsel şölen sunuyor

Ovacık, ilkbaharda görsel şölen sunuyor

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