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Oy kullanacak seçmeni sandalyeyle taşıdılar

Beşiktaş’ta sağlık sorunları nedeniyle 3'üncü katta bulunan sandığa çıkamayan seçmen, yardımsever vatandaşlar tarafından sandalyeyle taşındı.

İHA | 23.06.2019 - 14:44..
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Nadir rastlanan bir hastalığı bulunan Ayşe Kora isimli vatandaş, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için Beşiktaş Ali Yalkın Ortaokulu’na oy kullanmaya geldi.

3 KİŞİ SANDALYEYLE ÇIKARDI

Kora, oy kullanacağı sandığın 3'üncü katta olduğunu öğrendi. Merdiven ve yokuş çıkmasına engel olan bir rahatsızlığı olduğu için bir süre okulun zemin katında bekleyen Ayşe Kora’ya, okulda bulunan diğer vatandaşlar yardım etti. Kırılma ihtimaline karşılık plastik sandalye yerine demir sandalyeye oturtulan Ayşe Kora, 3 kişinin taşımasıyla 3'üncü katta bulunan 1025 numaralı sandıkta oyunu kullanabildi.

Merdivenleri çıkamayan seçmeni sandalye ile taşıdılar

"YÜRÜYEMİYORUM, MERDİVEN ÇIKAMIYORUM"

Oy kullandıktan sonra hastalığı hakkında konuşan Ayşe Kora, “Bir ciğer rahatsızlığım var, çok nadir görülen bir hastalık. Birdenbire oluyor hiçbir nedeni yok. Yürüyemiyorum, merdiven çıkamıyorum, yokuş hiç çıkamıyorum. Hayatı kısıtlayıcı bir hastalık.” dedi.

Oy kullanacak seçmeni sandalyeyle taşıdılar

Oy kullanacak seçmeni sandalyeyle taşıdılar

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