Oy kullandıktan sonra kaza yaptılar: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Arnavutköy Çilingir köyü Fatih Caddesi’nde, Cafer Erdem (80) ve Emine (78) Erdem oy kullandıktan sonra araçlarına binerek evlerine doğru yola çıktı.

TAKLA ATIP TARLAYA DEVRİLDİ

Cafer Erdem’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç taklalar atarak tarlaya daldı. Çevredeki vatandaşlar kazayı itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan Emine Erdem’in hayatını kaybettiğini belirledi. Eşi Cafer Erdem ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza alanına dubalar koyarak, olay yerinde inceleme yaptı.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından yaşlı kadının cenazesi, cenaze aracına konularak kaldırıldı.