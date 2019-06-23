taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8224
Euro
6.6214
Altın
1399.5
Borsa
94022.28
Gram Altın
262.045

Oy kullandıktan sonra kaza yaptılar: 1 ölü, 1 yaralı

Arnavutköy’de oy kullanmaktan dönen aile trafik kazası geçirdi.

İHA | 23.06.2019 - 12:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Arnavutköy Çilingir köyü Fatih Caddesi’nde, Cafer Erdem (80) ve Emine (78) Erdem oy kullandıktan sonra araçlarına binerek evlerine doğru yola çıktı.

TAKLA ATIP TARLAYA DEVRİLDİ

Cafer Erdem’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç taklalar atarak tarlaya daldı. Çevredeki vatandaşlar kazayı itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan Emine Erdem’in hayatını kaybettiğini belirledi. Eşi Cafer Erdem ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza alanına dubalar koyarak, olay yerinde inceleme yaptı.Oy kullandıktan sonra kaza yaptılar: 1 ölü, 1 yaralı

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından yaşlı kadının cenazesi, cenaze aracına konularak kaldırıldı.

Oy kullandıktan sonra kaza yaptılar: 1 ölü, 1 yaralı

Oy kullandıktan sonra kaza yaptılar: 1 ölü, 1 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiliz Kraliyet Kupası Yarışına Dubai Emiri de katıldı

İngiliz Kraliyet Kupası Yarışına Dubai Emiri de katıldı

341
Özcan Deniz'in ödeyeceği nafaka belli oldu

Özcan Deniz'in ödeyeceği nafaka belli oldu

181
Sezen Aksu’nun geçersiz oy paniği

Sezen Aksu’nun geçersiz oy paniği

158
Ali Koç'un transfer listesindeki futbolcular

Ali Koç'un transfer listesindeki futbolcular

47
Türkiye'de mal varlığı olan Hollandalı göçmenlere kötü haber

Türkiye'de mal varlığı olan Hollandalı göçmenlere kötü haber

176
İstanbul'da oy verme işlemi başladı

İstanbul'da oy verme işlemi başladı

228
Trump İran'ı yok etmekle tehdit etti

Trump İran'ı yok etmekle tehdit etti

141
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir