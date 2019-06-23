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Oy kullanmak için çıktığı yolda hayatını kaybetti

İstanbul'daki seçimlere oy kullanmak için giden bir kişi, yolcu otobüsünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

İHA | 23.06.2019 - 10:54..
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Samsun'un Bafra ilçesinde dün akşam 21.00 sıralarında İstanbul'da ikamet eden Mehmet Karakoç (68) gezmek için Samsun'un Bafra ilçesine geldi.

OTOBÜSTE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için oy kullanmak üzere İstanbul'a gitmek için yolcu otobüsüne binen Mehmet Karakoç, otobüsteki koltuğuna oturduktan bir süre sonra otobüs hareket ettiği sırada koltuktan düştü. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Mehmet Karakoç Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

HASTANE YOLUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Ancak Karakoç'un hastaneye gelmeden öldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Oy kullanmak için çıktığı yolda hayatını kaybetti

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