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OYAK, Total ve M Oil'i satın aldı

OYAK Grubu, Güzel Enerji (TOTAL Oil Türkiye) ve M Oil'i Demirören Holding'den devralmak üzere Rekabet Kurulu’na başvuru yaptı.

AA | 25.02.2020 - 10:39..
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OYAK, Total ve M Oil'i satın aldı

Türkiye'nin en büyük meslek emeklilik fonlarından OYAK, Güzel Enerji (TOTAL Oil Türkiye) ve M Oil’i Demirören Holding'den devraldı.

OYAK, Total ve M Oil'i satın aldı

REKABET KURULU'NA BAŞVURU YAPILDI

OYAK'tan satın alma için yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut faaliyet alanları dışında yeni fırsatları titizlikle değerlendiren ve yatırım yaptığı sektörlerde hızla ilerleyen OYAK, Güzel Enerji (TOTAL Oil Türkiye) ve M Oil’i Demirören Holding’den devralmak üzere Rekabet Kurulu’na başvuru yapmıştır.

OYAK, Total ve M Oil'i satın aldı

Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonu OYAK, faaliyette olduğu sektörlerle entegre büyüyebilecek alanlarda konumlanma politikası doğrultusunda, Güzel Enerji ve M Oil’in ticari karlılığını, rekabetçi gücünü ve yarattığı katma değeri daha da artıracak olup; sürdürülebilir büyüme adımları atmaya devam etmektedir.

OYAK, Total ve M Oil'i satın aldı

MİLANGAZ İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Enerji sektöründeki dönüşümü ve potansiyeli öngören OYAK; tüpgaz, otogaz, dökmegaz pazarının öncü şirketi Milangaz’ı satın almak amacıyla Demirören Holding ile görüşmelere devam etmektedir. OYAK, 30’un üzerinde ana sektörü doğrudan etkileyen ve yaklaşık 150 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan akaryakıt ve otogaz sektörünün büyük oyuncularından biri olmayı hedeflemektedir.

Üyelerine ayrıcalıklı ve avantajı hizmet sunma vizyonuyla hareket eden OYAK, üyelerinin birikimlerini verimli yatırımlarla değerlendirmeye, ülkemizin büyüme ve istihdam yaratma hedeflerine ortak olmaya devam edecektir."

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