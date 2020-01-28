Oyluk Mağarası'na isim yazıp, kalp çiziyorlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Türkiye'nin en büyük ikinci mağarası, 750 metre uzunluğunda ve 95 metre genişliğe sahip.

Sıcaklığın hiç değişmediği mağarada yaz ve kış 18 derece, nem oranı ise yüzde 90. Mağaranın sonuna varıldığında ise 40 katlı bir binaya çıkılıyor.

ASTIM VE BRONŞİT HASTALARINA İYİ GELİYOR

İçeride bulunan sarkıt ve dikitlerin 1 santimi 16 yılda oluşurken, merdivenlerle inilip çıkılan mağaranın ortamı ise fantastik film dekorlarını andırıyor. Mağaranın bir diğer özelliği ise astım ve bronşit hastası olanlara iyi geliyor.

3 bin yıllık Oylat Mağarası'na kalp çizip yazı yazdılar İZLE

HER GÜN ONLARCA KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Yeryüzü ve yer altı güzelliklerine hayran kalınan mağarayı, her gün onlarca kişi geziyor. Gelenler, gördükleri manzara karşısında ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

KİMSE ÖNÜNÜ ALAMIYOR

3 bin yıllık Oylat Mağarası, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boya ile tahrip ediliyor. Yetkililer, o kadar önlem almasına rağmen bir türlü bunun önüne geçemiyor.