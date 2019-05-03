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Oyun oynadıkları televizyona mermi isabet etti

Bağcılar'da iki grup arasında yaşanan ve 1 kişinin yaralandığı çatışmada, kurşunlardan iki tanesi bir evdeki televizyona isabet ederken, evde oyun oynayan iki çocuk ölümden döndü.

DHA | 03.05.2019 - 05:30..
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Demirkapı Mahallesi Asfalt Caddesi 1556. Sokak'ta henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Birbirleriyle çatışan gruptan 1 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen yaralı, ambulans ile hastaneye sevk edilirken polis olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

Oyun oynadıkları televizyona mermi isabet etti

Oyun oynadıkları televizyona mermi isabet etti

MERMİLER, OYUN OYNADIKLARI TV'YE İSABET ETTİ

Çatışan tarafların silahlarından çıkan kurşunlardan iki tanesi, sokağın başında bulunan Şeref Yıldız'ın evindeki televizyona isabet etti. O sırada evde oyun oynayan 7 ve 10 yaşındaki iki çocuk ölümden döndü. Olayı duyunca evine koşan baba Şeref Yıldız, yaşananlara tepki gösterdi.

Oyun oynadıkları televizyona mermi isabet etti

"BU MAGANDALAR GEREKLİ CEZAYI ALMALI"

Olayla ilgili açıklama yapan Şeref Yıldız, "Çocuklar televizyonda oyun oynuyordu. Dışarıda nasıl bir kovalamaca olmuş biz bilmiyoruz. İki kurşun televizyona isabet ediyor. Televizyonun görüntüsü gidiyor. Çocuk öyle fark ediyor. Annesine 'televizyona bir şey mi oldu' diye soruyor. annesi görünce fark ediyor. Ben de yakın bir yerdeydim. Telefon açtılar. Duyanlar 20'nin üzerinde silah sesi duymuş. Her şeye rağmen şükürler olsun. Çocuklarına bir şey olmadı. Bu ne ilkti ne de son olacak. Bu magandaların gerekli cezayı görmediği takdirde bu devam edecek. Benim 7 yaşındaki oğlum burada oyun oynuyordu. Ona bir şey olsaydı benim acımı kimse dindiremezdi" dedi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Oyun oynadıkları televizyona mermi isabet etti

Oyun oynadıkları televizyona mermi isabet etti

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