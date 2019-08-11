Oyun sektörüne bu yıl 150 milyar dolar harcanacak

Son zamanlarda yayınlanan yeni bir araştırmaya göre şu anda dünya genelinde toplamda 2.5 milyar oyuncu bulunuyor ve bu sayı her geçen gün artıyor. Hal böyle olunca birçok oyun yapımcısı da bu potansiyelden yararlanmak için yeni oyunlar piyasaya sürüyor. Rapora göre, bu yıl içerisinde oyunlara toplam 150 milyar dolar para harcanacak. Bu rakam, geçtiğimiz yıla göre yüzde 9,6 daha fazla.

Mobil oyun sektörüne baktığımızda ise toplamda 68.5 milyar dolarlık bir pazara sahip olduğunu görüyoruz. Bu gelirin yüzde 80’i akıllı telefonlardan gelirken, geriye kalanı ise tabletler ve diğer mobil cihazlardan geliyor.

Mobil oyun sektörünün gelişmesiyle birlikte bilgisayar oyunlarına olan ilgi de azalıyor. Geçtiğimiz yıl oyun sektörünün sadece yüzde 23,5’ini bilgisayar oyunları oluşturdu.

2022 YILINDA OYUN PAZARI DAHA DA BÜYÜYECEK

Söz konusu rapora göre, 2022 yılına kadar mobil oyun pazarı 95.4 milyar dolarlık bir değere sahip olacak. Konsol oyunları pazarı ise 61.1 milyar dolarla mobil oyun pazarının hemen arkasında yer alacak.

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