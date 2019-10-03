Oyun şirketi Zynga saldırıya uğradı: 200 milyon hesap çalındı

San Francisco merkezli video oyun yapım şirketi olan Zynga, 2007 yılında kurulmasının ardından FarmVille oyunuyla büyük bir başarı elde etti. Şirket, daha sonra Mafia Wars ve Zynga Poker oyunlarıyla da ses getirerek, milyonlarca kullanıcıya ulaştı.





200 MİLYON HESAP ÇALINDI

Zynga, şimdilerde ise büyük bir saldırıyla mücadele ediyor. Şirketin veritabanına erişmeyi başaran hackerlar, Friends With Friends isimli oyunu oynayan yaklaşık 200 milyon hesabı ele geçirdi. Şirketten yapılan açıklamada, 20 Eylül 2019 tarihinden önce, oyunu indiren veya kayıt olan tüm Android ve iOS kullanıcılarının saldırıdan etkilendiği belirtildi.

Zynga, söz konusu saldırının farkında olduklarını ve bu konu hakkında soruşturma başlattığını açıklarken, kullanıcılardan şifrelerini değiştirmelerini istedi.

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