Oyuncu Adnan Koç için 96 yıl ceza istendi

Türkiye'de ve bazı ülkelerde büyük ses getiren Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Behram Paşa karakterine hayat veren oyuncu Adnan Koç ve kardeşleri hakkında, Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı.

UYUŞTURUCU OPERASYONU SIRASINDA ÇATIŞMA

Tutuksuz sanıklar Adnan Koç, Mehmet Hayri Koç, Ahmet Koç, Şeyhmus Koç ve avukatlarının katıldığı duruşmada savcı; Adnan Koç'un, Ataşehir'de bulunan bir kafede, uyuşturucu madde ticareti yapan Sinan Bozburun'dan para karşılığında bir miktar uyuşturucu madde aldığını, bu sırada uyuşturucu operasyonu için mekana gelen polisler Semih İşgüder, Eyüp Herekçi, Zafer Musa Doğan ve Mustafa Kara'ya direndiklerini ve polislere saldırdıklarını aktardı.

POLİS MEMURUNA ÖNCE ATEŞ AÇTILAR SONRA DARBETTİLER

Burada Adnan Koç'un cebinden kokain, Ahmet Koç'un cebinden ise metamfetamin maddesi çıktığını aktaran savcı; Ahmet Koç'un, polis memuru Zafer Musa Doğan'ın vücudunun üst kısmını hedef alarak ateş ettiğini, ancak silahın ateş almadığını, ayrıca sanıklar Ahmet ve Mehmet Hayri Koç'un, polis memuru Zafer Musa'yı yere yatırarak darbettiklerini ve silahı ensesine dayayarak zorla beklettiklerini belirtti.

96 YILDAN 184 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Sanıklar Adnan Koç, Ahmet ve Mehmet Hayri Koç'un, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "görevi yaptırmamak için direnme", "gece vakti silahla birden fazla kişiyle birlikte nitelikli yağma" ve "alenen hakaret" suçlarından toplamda 96'şar yıldan 184'er yıla kadar ayrı ayrı hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.