Oyuncu Efecan Şenolsun'a 17 yıl 4 ay hapis istemi

Yaşamayanlar isimli internet dizisinin oyuncusu Elit İşcan'ın (25), rol arkadaşı Efecan Şenolsun (27) tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etmesi üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında dizinin oyuncuları ve set ekibinin de aralarında bulunduğu 18 kişi tanık sıfatıyla dinlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 7 Haziran 2018 tarihinde sabaha karşı Elit İşcan'ın arkadaşlarıyla karavanda oturduğu sırada Efecan Şenolsun'un geldiği ve “Elit İşcan burada mı? Allah senin belanı versin. Yanıma yaklaşma” dediği anlatıldı. İddianamede, Efecan Şenolsun'un sahnesini bekleyen Elit İşcan'ın yanına gelip, beline sarılarak öpmeye çalıştığı anlatıldı. Şenolsun'un bu eylemini birkaç kez tekrarladığının belirtildiği iddianamede, İşcan'a küfürler ettiği de kaydedildi.

OLAYDAN SONRA GECE BOYU HUZURSUZDU

Soruşturma kapsamında tanık olarak ifadesi alınan dizinin sanat asistanı Meriç Bucak, olay günü Efecan Şenolsun'un Elit İşcan'a sarılmaya ve öpmeye çalıştığını söyledi. Bucak, Şenolsun'un aynı hareketi birkaç kez yapmaya çalıştığını, onu engelleyen Elit İşcan'ın tüm gece boyunca huzursuz olduğunu anlattı.

BELİNDEN TUTUP ÖPMEYE ÇALIŞTIĞINI GÖRDÜM

Sette yönetmen asistanı olarak görev yapan Alper Aka, her gün sette olduğunu belirterek, Efecan Şenolsun'un Elit İşcan'ı belinden tutup öpmeye çalıştığını gördüğünü anlattı.

DİZİDEKİ OYUNCULAR TANIK OLARAK DİNLENDİ

Tanık olarak ifadesi alınan oyuncu Elçin Sangu, dizide senaryo gereği küfürler olduğunu özellikle Efecan Şenolsun'un sahnelerinde küfürler olduğunu anlatarak, suç tarihinde sette bulunmadığı için olay hakkında bilgi sahibi olmadığını söyledi. Oyuncular Birkan Sokullu, Kerem Bürsin, Nilperi Şahinkaya, Türkü Turan ve Selma Ergeç de Elit İşcan ile Efecan Şenolsun'un dizide abi kardeşi canlandırdıklarını söyleyerek, Şenolsun'un İşcan'a yönelik cinsel istismarda ve hakarette bulunduğunu görmediklerini belirtti. İddianamede, soruşturma kapsamında dinlenen 15 kişi olayı görmediklerini belirtirken, 2 kişi ise Efecan Şenolsun'un Elit İşcan'ın beyanlarını doğruladığı kaydedildi.

17 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık, oyuncu Efecan Şenolsun'un Elit İŞcan'a yönelik eylemlerinden dolayı “cinsel saldırı” ve “alenen hakaret” suçlarından 7 yıl 9 buçuk aydan 17 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İddianame gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Efecan Şenolsun önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.