taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8327
Euro
6.5639
Altın
1275.39
Borsa
96165.09
Gram Altın
239.151

Oyuncu Efecan Şenolsun'a 17 yıl 4 ay hapis istemi

Oyuncu Elit İşcan'ın şikayeti üzerine rol arkadaşı Efecan Şenolsun hakkında, "cinsel saldırı" ve "hakaret" suçlarından 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haber Merkezi | 22.04.2019 - 17:53..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Yaşamayanlar isimli internet dizisinin oyuncusu Elit İşcan'ın (25), rol arkadaşı Efecan Şenolsun (27) tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etmesi üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında dizinin oyuncuları ve set ekibinin de aralarında bulunduğu 18 kişi tanık sıfatıyla dinlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 7 Haziran 2018 tarihinde sabaha karşı Elit İşcan'ın arkadaşlarıyla karavanda oturduğu sırada Efecan Şenolsun'un geldiği ve “Elit İşcan burada mı? Allah senin belanı versin. Yanıma yaklaşma” dediği anlatıldı. İddianamede, Efecan Şenolsun'un sahnesini bekleyen Elit İşcan'ın yanına gelip, beline sarılarak öpmeye çalıştığı anlatıldı. Şenolsun'un bu eylemini birkaç kez tekrarladığının belirtildiği iddianamede, İşcan'a küfürler ettiği de kaydedildi.

Oyuncu Efecan Şenolsun'a 17 yıl 4 ay hapis istemi

OLAYDAN SONRA GECE BOYU HUZURSUZDU

Soruşturma kapsamında tanık olarak ifadesi alınan dizinin sanat asistanı Meriç Bucak, olay günü Efecan Şenolsun'un Elit İşcan'a sarılmaya ve öpmeye çalıştığını söyledi. Bucak, Şenolsun'un aynı hareketi birkaç kez yapmaya çalıştığını, onu engelleyen Elit İşcan'ın tüm gece boyunca huzursuz olduğunu anlattı.

BELİNDEN TUTUP ÖPMEYE ÇALIŞTIĞINI GÖRDÜM

Sette yönetmen asistanı olarak görev yapan Alper Aka, her gün sette olduğunu belirterek, Efecan Şenolsun'un Elit İşcan'ı belinden tutup öpmeye çalıştığını gördüğünü anlattı.

DİZİDEKİ OYUNCULAR TANIK OLARAK DİNLENDİ

Tanık olarak ifadesi alınan oyuncu Elçin Sangu, dizide senaryo gereği küfürler olduğunu özellikle Efecan Şenolsun'un sahnelerinde küfürler olduğunu anlatarak, suç tarihinde sette bulunmadığı için olay hakkında bilgi sahibi olmadığını söyledi. Oyuncular Birkan Sokullu, Kerem Bürsin, Nilperi Şahinkaya, Türkü Turan ve Selma Ergeç de Elit İşcan ile Efecan Şenolsun'un dizide abi kardeşi canlandırdıklarını söyleyerek, Şenolsun'un İşcan'a yönelik cinsel istismarda ve hakarette bulunduğunu görmediklerini belirtti. İddianamede, soruşturma kapsamında dinlenen 15 kişi olayı görmediklerini belirtirken, 2 kişi ise Efecan Şenolsun'un Elit İşcan'ın beyanlarını doğruladığı kaydedildi.

Oyuncu Efecan Şenolsun'a 17 yıl 4 ay hapis istemi

17 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık, oyuncu Efecan Şenolsun'un Elit İŞcan'a yönelik eylemlerinden dolayı “cinsel saldırı” ve “alenen hakaret” suçlarından 7 yıl 9 buçuk aydan 17 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İddianame gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Efecan Şenolsun önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Oyuncu Efecan Şenolsun'a 17 yıl 4 ay hapis istemi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Davutoğlu eleştirilerini sıraladı

Ahmet Davutoğlu eleştirilerini sıraladı

699
YSK İstanbul için itiraz başvurusunu değerlendiriyor

YSK İstanbul için itiraz başvurusunu değerlendiriyor

204
Osman Pamukoğlu partisini kapattı

Osman Pamukoğlu partisini kapattı

144
Kılıçdaroğlu'na saldırıdan yeni görüntüler

Kılıçdaroğlu'na saldırıdan yeni görüntüler

903
İstanbul'da taksiye binen kadın tecavüze uğradı

İstanbul'da taksiye binen kadın tecavüze uğradı

143
Sıla-Ahmet Kural davasında 2. duruşma

Sıla-Ahmet Kural davasında 2. duruşma

173
Kılıçdaroğlu'na saldıran kişilerden biri AK Parti üyesi

Kılıçdaroğlu'na saldıran kişilerden biri AK Parti üyesi

569
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir