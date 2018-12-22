Oyuncu Ahmet Yenilmez'den Mehmet Akif Ersoy açıklaması

Dizi ve sinema oyuncusu Ahmet Yenilmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mehmet Akif Ersoy'un Mısır'dan Türkiye'ye döndüğünde ömrünün son zamanlarını geçirdiği İstiklal Caddesi'nde bulunan Mısır Apartmanı'ndaki dairenin kamulaştırılarak, Mehmet Akif Ersoy Müze Evi'ne dönüştürüleceği açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

MEHMET AKİF ERSOY DAİRESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde ilk kez 2010'da ve daha sonra 2012'de konuyu kendilerine arz ettiğini anımsatan Yenilmez, İstiklal Caddesi'ndeki dairenin Mehmet Akif Ersoy'un ismiyle anılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları kaydetti:

"81 İLİ GEZDİK"

"Öncelikle çok mutlu oldum. Bu konuda 81 vilayeti dolaştık, hem turne yapıp hem de oralarda seyircilerimizin arzularını dile getiren videolar paylaştık. Özellikle toplumların hayatında rol model konumunda olan, zamana yenilmeyen isimler vardır. Bu isimler, medeniyetin de kültürel kimliğin ve aidiyetin de kilometre taşıdır" dedi.

ENSTİTÜ KURULSUN TALEBİ

Mehmet Akif Ersoy'un; sanatçı, bilim adamı, sporcu, milli mücadeleci ve Osmanlı'nın son dönemindeki entelektüel kimliğiyle eşi benzeri olmayan bir şahsiyet olduğuna vurgu yapan Yenilmez, "Gönül ister ki Almanya'daki Goethe Enstitüsü gibi burada da Mehmet Akif Ersoy adına bir enstitü kurulsun, bunu çok arzu ederim" açıklamasını yaptı.

"MANİFESTOMUZ AKİF'TİR"

Ahmet Yenilmez, "Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın mücadelesi verdiği, bütün dertlere ve engellemelere rağmen medeniyet coğrafyasına açıldığı bu dönemde bizim manifestomuz Akif'tir. Bu yüzden İstiklal Caddesi'nde bir tabelada Mehmet Akif Ersoy Müzesi yazmasından ziyade, oranın hem müze hem de sohbet evi olmasını, burada sohbetler yapılmasını arzu ederim" diye konuştu.