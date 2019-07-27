Oyunseverler buraya: PlayStation 5 hakkında her şey

Bugün sizlerle paylaştığımız haberimizde Microsoft’un yeni nesil oyun konsolu Xbox Scarlett hakkında bütün bilgileri bir araya getirmiştik. Oyun konsollarından bahsetmişken Sony’nin PlayStation 5’inden bahsetmemek tabii ki olmaz.

Google’ın Stadia bulut oyun servisini tanıtmasının ardından gözler oyun konsollarına çevrilmişken Sony de PlayStation 5 ile oldukça iddialı bir çıkış yapacak. Gelin PlayStation 5 ile ilgili şimdiye kadar ortaya çıkan bütün bilgilere bir göz atalım.

PlayStation 4’ün 2013 yılının Kasım ayında tanıtıldığını düşünürsek, birçok oyunsever aslında PlayStation 5’in geleceğini zaten tahmin ediyordu. Gelişen teknoloji ve grafik motorları nedeniyle artık günümüzde oyunlar daha büyük donanım özelliklerine ihtiyaç duyuyor ve PlayStation 4 artık her zaman bu ihtiyacı karşılamıyor.

Bunun farkında olan Sony’nin CEO’su Kenichiro Yoshida, PS5 üzerinde çalıştıklarını ilk defa geçen yıl ekim ayında açıkladı.

O zamandan bu yana yeni nesil oyun konsolu hakkında birçok yeni bilgi ortaya çıktı. İşte PlayStation 5 hakkında bilmeniz gereken her şey:

PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ

Sony, PS4’te bulunan yavaş HDD depolamanın yerine çok daha hızlı SSD depolaama birimleri kullanacak. Böylelikle oyunlar çok daha hızlı yüklenecek ve sistem çok daha hızlı bir şekilde çalışacak. Şirket ayrıca yeni nesil oyun konsolunun 120 Hz yenileme hızındaki 4K grafikleri de destekleyeceğini doğruladı. Ayrıca 8K çözünürlüğü de destekleyecek olan PS5, şimdiye kadarki en güçlü PlayStation olacak.

PS5, serinin bir önceki konsollarıyla geri dönük uyumluluğa sahip olacak. Yani oyunseverler PS4’te oynadıkları oyunları PS5’te de oynayabilecek. AMD'nin Radeon donanımına dayanan bir grafik kartı ile gelecek PS5, işlemci olarak da yine AMD'nin Ryzen çiplerine dayanan sekiz çekirdekli bir işlemciden gücünü alacak.

Son dönemlerin popüler özelliği ışın izlemeyi de destekleyecek PlayStation 5, sadece Sony’nin televizyonlarında ve hoparlörlerinde çalışan 3 boyutlu ses sistemine de sahip olacak.

OYUN YÜKLEME SÜRELERİ TARİH OLABİLİR

Oyuncuların en nefret ettiği durumlardan biri ise uzun süren oyun yükleme süreleri. Oyunlara ilk giriş yaptığınızda veya oyun esnasında farklı bir bölüme geçiş yaptığınızda uzun süren yükleme ekranları artık tarih olabilir. Yeni ortaya çıkan Sony'nin bir patenti, PS5'in oyun yükleme sürelerini tamamen ortadan kaldırabileceğini ileri sürüyor.

Oyunlardaki içeriği dinamik olarak yükleyen yeni yöntem sayesinde, oyuncunun yönü ve hareket alanı hesaplanarak oyundaki sınır ve bölgeler tespit ediliyor. Daha sonra ise yükleme sınırı geçildiğinde, oyun bu yükleme noktalarını otomatik olarak önbelleğe alarak oyuncuların karşılaştığı yükleme ekranlarını ortadan kaldırıyor.

Kısacası siz oyuna devam ederken bir sonraki yükleme ekranı otomatik olarak arkaplanda önbelleğe alınıyor ve böylelikle bekleme süreleri sıfıra iniyor.

Yeni nesil konsollarda kullanılacak bu özellik, özellikle açık dünya haritasına sahip oyunlarda kesintisiz bir deneyim sunacak. Ancak bu özelliğin PlayStation 5 ile karşımıza çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor.

PLAYSTATION 5 FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki tıpkı Xbox Scarlett’da olduğu gibi Sony PlayStation 5’in fiyatı hakkında doğrulanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak Sony’ye yakınlığı ile bilinen Pelham Smithers, PlayStation 5’in fiyatının 400-500 dolar aralığında olacağını açıkladı. Özellikle Xbox ile büyük bir rekabete girmeye hazırlanan PS5, fiyatını da rakibine yakın tutmak zorunda çünkü yüksek fiyat Sony’nin yarışı kaybetmesine neden olabilir.

PlayStation 5’in tıpkı Xbox Scarlett gibi 2020 yılının ilk aylarında piyasaya çıkması bekleniyor. PS5 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktığında sizlerle paylaşacağız. Bizi takip etmeye devam edin.

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