Oyunseverler buraya: Xbox Scarlett hakkında her şey

Bildiğiniz gibi Google, yeni bulut tabanlı oyun platformu Stadia’yı tanıttı ve tüm dikkatleri üzerine çekti. Her ne kadar Stadia’nın oyun konsollarını ortadan kaldıracağı iddia edilse de hem Sony hem de Microsoft yeni nesil güçlü oyun konsollarını tanıtmaya hazırlanıyor.

Biz de sizler için Microsoft’un çok yakında tanıtacağı ve bugüne kadarki en güçlü Xbox olacağı söylenen Xbox Scarlett oyun konsolu hakkında bilmeniz gereken her şeyi bir araya getirdik.

XBOX SCARLETT ÖZELLİKLERİ

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Scarlett, bugüne kadar geliştirilen en güçlü Xbox konsolu olacak ve Sony’nin PlayStation 5 konsolu ile rekabete girecek. Bu yüzden Microsoft, konsolu geliştirirken en ufak bir ayrıntıyı değerlendiriyor. Zen 2 mimarisinde çalışan AMD Ryzen 2 tabanlı bir işlemciye sahip olacak Xbox Scarlett, henüz doğrulanamasa da ışın izleme özelliğine sahip Navi tabanlı bir ekran kartı ile birlikte gelecek.

Son zamanlarda ortaya çıkan bir sızıntıya göre ise Xbox Scarlett, AMD’nin Flute kod adlı işlemcilerini kullanacak. Ancak bu iddianın henüz doğrulanmadığını da hatırlatalım.

Ayrıca Ray Tracing (ışın izleme) özelliğinin de Xbox Scarlett konsolunda bulunacağı da resmi olarak onaylanmadı. Ancak PlayStation 5’in bu özelliğe kesin olarak sahip olacağını belirtelim.

Bu bilgileri de sizlerle paylaştıktan sonra gelelim RAM ve depolama kısmına. Microsoft, yeni nesil Xbox’ta daha hızlı performans için yüksek bant genişliğine sahip GDDR6 RAM’leri ve yeni nesil SSD depolama birimlerini kullanacak. Bu da sistem hızını ve oyun yükleme sürelerini ciddi şekilde artıracak.

XBOX SCARLETT FİYATI

Microsoft’un Xbox Scarlett konsollarının fiyatlarını oldukça uygun tutması bekleniyor. Özellikle Xbox One’ın biraz pahalı piyasaya sürülmesi Microsoft’un eleştirilere maruz kalmasına neden olmuştu. Şirket, Xbox One ile yaşadığı deneyimden oldukça ders alacağını düşünüyoruz.

Elektronik endüstrisi analisti Wedbush Securities'te çalışan Michael Patcher, Xbox Scarlett fiyatının 400 dolar civarında olacağını tahmin ediyor. Birçok analist Xbox Scarlett’ın özelliklerine bakıldığında 400 doların oldukça uygun olduğunu söylüyor. Ancak ülkemizde bu fiyata vergiler de eklendiğinde oyunseverler biraz hayal kırıklığı yaşayabilir.

XBOX SCARLETT TANITIM TARİHİ

Hala geliştirilme aşamasında olan Xbox Scarlett’ın 2020 yılının ilk aylarında tanıtılması ve piyasaya sürülmesi planlanıyor. Sony’nin PlayStation 5’i de aynı tarihlerde tanıtması beklendiğinden iki firma ciddi bir rekabetin içine girecek.

Ancak son zamanlarda internette birçok karşılaştırma yer alıyor. Bazılarına göre Xbox Scarlett saha güçlüyken, bazılarına göre ise PlayStation 5 daha güçlü bir şekilde gelecek. Her iki konsolun da henüz geliştirilme aşamasında olduğunu tekrar hatırlatarak bu gibi karşılaştırmalara kulak asmamanızı öneriyoruz.

XBOX SCARLETT İÇİN DUYURULAN OYUNLAR

Oyunseverlerin en çok üzerinde durdukları şey ise kuşkusuz Xbox Scarlett’te hangi oyunların oynanabilecek olması. İşte platformda yer alması kesinleşen oyunlar:

HALO INFINITE: Oyun, Microsoft tarafından resmi Xbox Scarlett web sitesinde onaylandı. Halo serisinin köklerine geri getirecek olan oyun E3 2019 etkinliğinde tanıtılmıştı.

GTA 6: Son aylarda GTA 6’nın yapım aşamasında olduğuna dair birçok rapor yayınlandı. GTA 6, Xbox Scarlett ve PlayStation 5 de dahil olmak üzere yeni nesil konsollarda piyasaya sürülecek. Oyun, donanım ve bellek yetersizliği nedeniyle büyük bir ihtimalle PS4 ve Xbox One için yayınlanmayacak.

Xbox Scarlett, önceki tüm Xbox konsollarıyla geriye dönük uyumluluk özelliğine sahip olacak. Orijinal Xbox, Xbox 360 ve Xbox One'ın oyunları Xbox Scarlett'ta da oynanabilecek.

Xbox Scarlett'ın UHD oynatıcı, daha küçük yapısı, Xbox Gamepass ve daha birçok özellik dahil olmak üzere Xbox One'ın tüm harika özelliklerini taşıması bekleniyor.

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