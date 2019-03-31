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Oyunu ilk kullanan bakan Süleyman Soylu oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamidiye Soylu ile birlikte İstanbul Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu 1004 no'lu sandıkta oyunu kullandı. "Bugün söz milletin." dedi.

AA | 31.03.2019 - 09:00..
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31 Mart seçimlerinde sandığa ilk gidenlerden olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Bakan Soylu, eşi Hamdiye Soylu ile birlikte oy kullanacağı Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu'na geldi.

Vatandaşlar ve sandık görevlileri ile selamlaşan Soylu, 1004 numaralı sandıkta oy kullandı. Sandığa ilk oy pusulasını eşi Hamdiye Soylu attı. Eşinin ardından Bakan Soylu da, "Hayırlı olsun" temennisiyle oyunu sandığa attı.

"GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ ALDIK"

Bakan Süleyman Soylu, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün, Türkiye'de bir demokrasi havası var." dedi.

Oy verme işlemlerinin bazı illerde saat 07.00, bazı illerde ise saat 08.00 itibarıyla başladığını hatırlatan Soylu, "Şu ana kadar herhangi bir olay intikal etmiş değil. Ufak tefek birtakım olayların dışında, bütün arkadaşlarımız güvenlik tedbirlerini aldılar. Milletimiz huzur içerisinde bugün oyunu kullanacaktır. Bugün, söz milletin." diye konuştu.

Oyunu ilk kullanan bakan Süleyman Soylu oldu

Oyunu ilk kullanan bakan Süleyman Soylu oldu

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